Preso é flagrado com maconha no intestino em presídio na Bahia
Homem foi flagrado pelo BodyScan na última sexta-feira durante abordagem
Por Redação
Mais uma tentativa de entrada de drogas em um presídio da Bahia foi frustrada. Uma ação da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) barrou, na última sexta-feira, 15, no Conjunto Penal de Brumado, um preso com 18 revestimentos contendo porções de maconha.
A droga foi localizada por meio da tecnologia do BodyScan. Durante o procedimento de triagem, o scanner corporal apontou alterações na região intestinal do homem, o que levou à realização de uma entrevista com a equipe de segurança.
Durante a conversa o custodiado confessou ter engolido os invólucros e revelou que adquiriu a droga com uma mulher não identificada ainda na carceragem de Guanambi. Segundo ele, a decisão foi motivada pela informação de que, no Conjunto Penal de Brumado, o acesso a entorpecentes seria inviável devido à rigorosa fiscalização. O preso, que é dependente químico, disse ser essa a única alternativa de manter o vício.
Após a confissão, o homem foi encaminhado ao Posto de Saúde Prisional (PSP), onde recebeu medicação para facilitar a expulsão dos invólucros. Todo o material foi recolhido sob vigilância e, posteriormente, o interno e a droga apreendida foram encaminhados à Delegacia Territorial de Brumado para a adoção das medidas legais cabíveis.
