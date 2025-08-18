Preso é flagrado com maconha no intestino em presídio na Bahia

Material foi encaminhado para a Delegacia Territorial de Brumado - Foto: Divulgação

Mais uma tentativa de entrada de drogas em um presídio da Bahia foi frustrada. Uma ação da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) barrou, na última sexta-feira, 15, no Conjunto Penal de Brumado, um preso com 18 revestimentos contendo porções de maconha.

A droga foi localizada por meio da tecnologia do BodyScan. Durante o procedimento de triagem, o scanner corporal apontou alterações na região intestinal do homem, o que levou à realização de uma entrevista com a equipe de segurança.

Durante a conversa o custodiado confessou ter engolido os invólucros e revelou que adquiriu a droga com uma mulher não identificada ainda na carceragem de Guanambi. Segundo ele, a decisão foi motivada pela informação de que, no Conjunto Penal de Brumado, o acesso a entorpecentes seria inviável devido à rigorosa fiscalização. O preso, que é dependente químico, disse ser essa a única alternativa de manter o vício.

Após a confissão, o homem foi encaminhado ao Posto de Saúde Prisional (PSP), onde recebeu medicação para facilitar a expulsão dos invólucros. Todo o material foi recolhido sob vigilância e, posteriormente, o interno e a droga apreendida foram encaminhados à Delegacia Territorial de Brumado para a adoção das medidas legais cabíveis.