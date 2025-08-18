Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Preso é flagrado com maconha no intestino em presídio na Bahia

Homem foi flagrado pelo BodyScan na última sexta-feira durante abordagem

Redação

Por Redação

18/08/2025 - 7:40 h | Atualizada em 18/08/2025 - 7:55
Material foi encaminhado para a Delegacia Territorial de Brumado
Material foi encaminhado para a Delegacia Territorial de Brumado -

Mais uma tentativa de entrada de drogas em um presídio da Bahia foi frustrada. Uma ação da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) barrou, na última sexta-feira, 15, no Conjunto Penal de Brumado, um preso com 18 revestimentos contendo porções de maconha.

A droga foi localizada por meio da tecnologia do BodyScan. Durante o procedimento de triagem, o scanner corporal apontou alterações na região intestinal do homem, o que levou à realização de uma entrevista com a equipe de segurança.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Durante a conversa o custodiado confessou ter engolido os invólucros e revelou que adquiriu a droga com uma mulher não identificada ainda na carceragem de Guanambi. Segundo ele, a decisão foi motivada pela informação de que, no Conjunto Penal de Brumado, o acesso a entorpecentes seria inviável devido à rigorosa fiscalização. O preso, que é dependente químico, disse ser essa a única alternativa de manter o vício.

Leia Também:

Mulher tenta entrar em presídio com maconha nas partes íntimas
Mulher é presa após ser flagrada com maconha dentro da vagina
200 mil pés de maconha são destruídos pela PM em operação na Bahia

Após a confissão, o homem foi encaminhado ao Posto de Saúde Prisional (PSP), onde recebeu medicação para facilitar a expulsão dos invólucros. Todo o material foi recolhido sob vigilância e, posteriormente, o interno e a droga apreendida foram encaminhados à Delegacia Territorial de Brumado para a adoção das medidas legais cabíveis.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Brumado maconha presídio Seap

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Material foi encaminhado para a Delegacia Territorial de Brumado
Play

Ferro-Velho: empresário acusado passa por audiência de custódia; veja vídeo

Material foi encaminhado para a Delegacia Territorial de Brumado
Play

Tartaruga Ninja? suspeito escapa da polícia ao entrar em córrego na ACM

Material foi encaminhado para a Delegacia Territorial de Brumado
Play

Mulher espancada por zelador fez carta denunciando assédio antes do crime

Material foi encaminhado para a Delegacia Territorial de Brumado
Play

Ferro-velho: empresário é acusado de mortes, sumiços e torturas em Salvador

x