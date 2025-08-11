Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Mulher é presa após ser flagrada com maconha dentro da vagina

Suspeita foi presa por tráfico de drogas e teve o celular apreendido

Por Bernardo Rego

11/08/2025 - 10:09 h | Atualizada em 11/08/2025 - 10:33
Caso vai ser investigado pela Delegacia Regional em Uberaba
Uma mulher de 21 anos foi presa pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) na cidade de Uberaba, no Triângulo Mineiro, por tráfico de drogas.

A suspeita procurou atendimento médico com queixas de sangramento no órgão genital, momento em que foi retirado um objeto que, após perícia, foi identificado como maconha.

O caso foi registrado na última quinta-feira (7). Após os procedimentos hospitalares, a paciente foi levada à Delegacia da Polícia Civil e autuada em flagrante.

Além da porção de aproximadamente 100 gramas de maconha prensada, o celular da suspeita também foi apreendido. Ela foi encaminhada ao sistema prisional e está à disposição da Justiça. As investigações prosseguem pela equipe de repressão ao tráfico de entorpecentes da Delegacia Regional em Uberaba.

x