Mulher é presa após ser flagrada com maconha dentro da vagina

Caso vai ser investigado pela Delegacia Regional em Uberaba - Foto: Divulgação | PCMG

Uma mulher de 21 anos foi presa pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) na cidade de Uberaba, no Triângulo Mineiro, por tráfico de drogas.

A suspeita procurou atendimento médico com queixas de sangramento no órgão genital, momento em que foi retirado um objeto que, após perícia, foi identificado como maconha.

O caso foi registrado na última quinta-feira (7). Após os procedimentos hospitalares, a paciente foi levada à Delegacia da Polícia Civil e autuada em flagrante.

Além da porção de aproximadamente 100 gramas de maconha prensada, o celular da suspeita também foi apreendido. Ela foi encaminhada ao sistema prisional e está à disposição da Justiça. As investigações prosseguem pela equipe de repressão ao tráfico de entorpecentes da Delegacia Regional em Uberaba.