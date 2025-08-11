Menu
POLÍCIA

Dupla chega de moto e mata dois homens a tiros em Eunápolis

Crime teria participação do valete de espadas do Baralho do Crime

Por Redação

11/08/2025 - 9:09 h
Caso vai ser investigado pela 1ª Delegacia Territorial (DT/Eunápolis)
Caso vai ser investigado pela 1ª Delegacia Territorial (DT/Eunápolis)

Uma onda de violência assustou os moradores da cidade de Eunápolis, no sul da Bahia, na noite de sábado, 9.

Dois homens identificados como Ricardo Dias Oliveira, de 23 anos, e Alisson Wagner Bispo de Jesus, de 20 anos, foram mortos a tiros por dois suspeitos que chegaram em uma moto e efetuaram os disparos.

Em nota, a Polícia Civil informou que a 1ª Delegacia Territorial (DT/Eunápolis) instaurou um inquérito policial para investigar os homicídios de Ricardo Dias Oliveira, de 23 anos e Alisson Wagner Bispo de Jesus, de 20 e a tentativa de homicídio de dois homens, vítima de disparos de arma de fogo, no bairro do Pequi.

Leia Também:

Chefe de facção que mandou atacar diretor de presídio na Bahia é preso
Líder do BDM em Eunápolis é o novo Valete de Paus do Baralho do Crime
Segundo envolvido em esquartejamento de jovem também morreu em operação

Ainda de acordo com a Civil, as vítimas foram alvejadas por tiros efetuados por dois suspeitos em uma motocicleta. As guias de perícia necropsia foram expedidas. Diligências são realizadas para esclarecer as circunstâncias do crime, bem como sua autoria e motivação.

Informações preliminares atestam que o crime pode ter a participação de Pedro Brito de Jesus, conhecido como PBL, que ocupa a carta valete de Espada do Baralho do Crime da Secretaria de Segurança Pública.

x