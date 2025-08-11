Grupo é preso por furtar produtos de luxo em shoppings de Salvador

Quinteto foi preso no sábado, 9 - Foto: Divulgação Ascom- PCBA

Três mulheres e dois homens, pai e filho, integrantes de um grupo especializado no furto de produtos de grife e de alto luxo, em lojas de cinco estados do Nordeste brasileiro, foram presos no sábado, 9, após agir em três shoppings de Salvador.

O quinteto foi presos em flagrante após cometerem a sequência de furtos em shoppings da capital, localizados na Barra, Avenida ACM e Tancredo Neves. Os materiais apreendidos com o grupo incluem bolsas, acessórios, cosméticos, eletrodomésticos, perfumes importados e roupas de grife.

De acordo com a SSP, o grupo é investigados desde 21 de julho, quando realizaram a primeira sequência de furtos em quatro shoppings de Salvador. A prisão em flagrante ocorreu durante a Operação Nefertum, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia, por meio da 14ª Delegacia Territorial (DT/Barra).

A estimativa é que a prática criminosa tenha causado, somente no sábado, 9, um prejuízo de mais de R$ 100 mil. Com o grupo, também foram encontradas sacolas de papel e uma tigela revestida com papel alumínio, utilizada para bloquear os dispositivos de alarme dos produtos furtados. Todo o material foi localizado dentro do veículo que estava em posse dos autores.

De acordo com as investigações da 14ª DT/Barra, realizadas com o apoio dos Departamentos de Polícia Metropolitana (Depom) e de Inteligência Policial (DIP) da Polícia Civil da Bahia, além da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, o grupo, formado pelos cinco presos no sábado, 9, e por mais um homem que se encontra foragido, praticou furtos em estabelecimentos comerciais nos estados do Rio Grande do Norte, Pernambuco, Piauí, Paraíba e Bahia.

A Polícia Civil utilizou recursos tecnológicos para inteligência policial, investigações em campo e compartilhamento de informações, possibilitando a identificação dos autores. O grupo segue preso à disposição da Justiça. Todo o material apreendido será restituído aos proprietários após os trâmites periciais e de formalização.