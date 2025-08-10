Alerta máximo: homem foge do presídio de Salvador durante banho de sol

Secretaria de Administração Penitenciária confirma evasão - Foto: Uendel Galther / AG. A TARDE

Um interno do Presídio Salvador, localizado no Complexo Penitenciário da Mata Escura, fugiu durante o banho de sol, na manhã deste domingo, 10. Segundo informações preliminares, o detento, identificado apenas como José, estava usando o fardamento amarelo no momento da evasão.

De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), José trabalhava na manutenção da área perimetral da unidade prisional, uma atividade laborativa comum e parte do processo de ressocialização oferecido a alguns custodiados no complexo.

Desde que a fuga foi constatada, equipes da polícia penal realizam buscas e vistorias na mata que circunda o presídio na tentativa de localizar o fugitivo. O batalhão de guardas da Polícia Militar, responsável pela segurança do perímetro, também foi acionado e está atuando na operação de recaptura.

A Seap reforça o compromisso com a segurança e informa que todas as medidas estão sendo tomadas para localizar o reeducando o mais rápido possível.

A reportagem solicitou um posicionamento oficial da Polícia Militar sobre o caso, mas até o fechamento desta matéria não obteve resposta.