Vídeo: Influencer preso grava vídeo da cela e posta

Influenciador digital Maumau grava vídeo enquanto esta preso - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O influenciador digital conhecido como Maumau ZK gravou e postou um vídeo na cela em que estava preso neste sábado, 09, em uma delegacia de São Paulo. O influencer foi alvo de busca e apreensão na operação “Desfortuna”, da Polícia Civil do Rio de Janeiro, ele foi preso em flagrante por possuir uma arma com numeração suprimida em sua casa, sem que tivesse o porte da mesma.

No vídeo, o influencer aparece dizendo palavras de motivação ao seus “colegas de cela”, como ele mesmo os chamou.

“Vou fazer uma oração aqui com meus amigos de cela, e todo mundo sair dessa”, disse ele, no vídeo.

Já em outro vídeo, ainda na cela, Maumau aparece comemorando a notícia de que será solto para a câmera.

“Tô indo embora. Vou aqui tomar minha duchinha e esperar o alvará (de soltura). Porque um homem de Deus não vai ficar preso. Porque eu não sou ladrão, não sou bandido. Maumau é do povo, Maumau é Brasil”, celebrou ele.

Veja o vídeo:

Soltura e pagamento de fiança

Maurício, nome real de Maumau, foi solto às 16:30 do último sábado, 09, após passar por audiência de custódia e pagar uma fiança de dez salários mínimos, R$ 151.800, valor máximo para prisões ligadas ao porte ilegal de armas.

Somado a isso, ele ainda precisará cumprir algumas medidas cautelares, sendo elas:

comparecer de forma bimestral a comarca (área territorial do tribunal) em que mora para informar e justificar suas atividades;

estar proibido de se ausentar da comarca em que reside por mais de dez dias sem prévia autorização do Juízo e o comparecimento a todos os atos do processo para os quais for intimado, sob pena de revogação.

Por mais que ele tenha confirmado a autenticidade do vídeo, a defesa de Maumau afirmou que o mesmo não teve acesso ao aparelho celular e que a gravação foi feita por terceiros. A publicação, feita em seu perfil oficial do Instagram, foi apagada horas depois.

“O celular dele está apreendido. Queremos deixar claro que ele sempre respeitou a Justiça e não zombou dela, mas sim agradeceu a Deus e ao poder judiciário pela liberdade”, afirma o advogado do influenciador, Ademilson Alves de Brito, que estava no local, no momento da gravação.

Somado a isso, a defesa afirma que o celular atual que está sendo usado por Maumau é novo, além de ter comprado um novo computador, chegando até a divulgar a loja em que o comprou, buscando um desconto.

“Estava me tremendo já. Os canas levaram meu computador. Meus aliados já chegaram aqui com outro. Ô, glória! Vou marcar o arroba deles aqui, para ver se eu ganho um descontinho”, contou ele.

Operação e acusações

Maumau e outros 14 influenciadores são suspeitos de promover ilegalmente jogos de azar online, com indícios de lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa. A ação ocorreu na última quinta-feira (7/08) e teve diligências no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Minas Gerais e visa cumprir 31 mandados de busca e apreensão.