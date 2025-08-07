Bia Miranda e Gato Preto são alvos de operação contra 'Tigrinho'

Bia Miranda e Gato Preto - Foto: Reprodução | Instagram

A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou a Operação Desfortuna, na manhã desta quinta-feira, 7, com o objetivo de desarticular um esquema de promoção ilegal de jogos de azar online, conhecido como “jogo do tigrinho”. Entre os 15 influenciadores investigados estão Bia Miranda, Gato Preto (com quem ela tem uma filha) e Jenny Miranda, mãe de Bia.

A ação é conduzida pela Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro (DCOC-LD), em conjunto com o Gabinete de Recuperação de Ativos (GRA) e o Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (Lab-LD). As diligências ocorrem no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais.

Esquema e denúncias

Segundo a investigação, os influenciadores usavam as redes sociais para atrair seguidores com promessas falsas de lucros fáceis, incentivando apostas em plataformas ilegais. O grupo é suspeito de integrar uma organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas entre divulgadores, operadores financeiros e empresas de fachada, usadas para ocultar a origem do dinheiro.

Relatórios do COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) revelaram movimentações suspeitas que ultrapassam R$ 4 bilhões, além de ostentação nas redes sociais, com viagens internacionais, imóveis de luxo e carros de alto padrão, incompatíveis com a renda declarada pelos investigados.

Gato Preto preso?

O influenciador Samuel Sant’Anna, conhecido como Gato Preto e ex de Bia Miranda, causou polêmica nas redes sociais ao divulgar em seus stories do Instagram um vídeo em que aparece sendo preso por supostos policiais, na madrugada desta quarta-feira, 6. Nas imagens, ele é abordado na rua com ordens como "mão na parede" e "você está preso".

A equipe do influenciador confirmou a detenção, ocorrida na noite anterior na zona sul de São Paulo, e afirmou que os motivos ainda estão sendo apurados. Quatro horas depois, Gato Preto reapareceu nas redes com uma selfie e a frase “Mais um ponto pro crime”, levantando suspeitas de que tudo teria sido armado. Internautas especulam que a encenação teria relação com uma tentativa de evitar um encontro com Bia Miranda.

Alvos da operação

De acordo com a CNN, além de Bia Miranda, Gato Preto e Jenny Miranda, também são investigados os influenciadores MauMau, Lorrany, Luiza, Micaell Santos, Nayala Duarte, Paola, Paulina Attaide, Rafael Buarque, Tailane Garcia, Tailon e Vanessa.