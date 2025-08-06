Bruna Biancardi toma atitude drástica após ser vigiada

A modelo se revoltou com o ocorrido - Foto: Reprodução | Instagram

Bruna Biancardi entrou com uma ação judicial após descobrir que estava sendo vigiada na própria mansão alugada, em São Paulo. A noiva de Neymar está processando o proprietário do imóvel ao descobrir que ele estava a monitorando por câmeras internas, que foram instaladas sem sua autorização ou do atleta.

De acordo com informações contidas no documento, Bruna só desconfiou do ocorrido após o rapaz reclamar dos pets do casal, que eram proibidos na casa. A famosa confrontou o rapaz com relação a vigilância, já que ele garantiu que as câmeras estavam inativas.

Ainda segundo mensagens anexadas ao processo, Biancardi o confrontou sobre o ocorrido. “Na verdade, Bruna, meus áudios são das câmeras… já tive problemas, por isso fiz isso para segurança”, disse ele. Em resposta, Bruna afirmou: “Então você estava me vigiando… ainda bem que seu plano não deu certo, pois troquei todas”.

No processo, a morena também relatou abordagens invasivas feitas pelo rapaz, com direito a pedidos constantes de fotos com Neymar. Na ação, a mãe das filhas de Neymar pede o valor de R$ 10 mil por danos morais e a restituição do caução do aluguel, que foi R$ 139,6 mil.