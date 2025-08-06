Suposto quarto filho de Gugu faz reflexão sobre riqueza

O rapaz fez o post nas redes sociais - Foto: Reprodução | Instagram

Ricardo Rocha intrigou os internautas ao compartilhar uma reflexão sobre riqueza em seu perfil do Instagram, nesta terça-feira, 5. O suposto quarto filho de Gugu Liberato desejou um bom dia para os seguidores, seguido da frase enigmática.

“A alma rica é aquela que sonha e agradece até pelo pouco. Mais um dia pela graça de Deus”, escreveu ele na legenda da publicação, compartilhando uma foto do escritório onde trabalha.

| Foto: Reprodução | Instagram

O post acabou chamando atenção do público, já que o rapaz ainda segue tentando provar a paternidade de Gugu Liberato, que faleceu em 2019, durante um acidente doméstico nos Estados Unidos, país onde morava com os filhos.

O apresentador é pai de João Augusto, que pretende seguir os passos do pai como apresentador e as gêmeas Marina e Sofia Liberato. Todos são fruto da relação dele com Rose Di Matteo.