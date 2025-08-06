Menu
Suposto quarto filho de Gugu faz reflexão sobre riqueza

O rapaz compartilhou uma frase em seu perfil do Instagram

Por Franciely Gomes

06/08/2025 - 19:29 h
Ricardo Rocha intrigou os internautas ao compartilhar uma reflexão sobre riqueza em seu perfil do Instagram, nesta terça-feira, 5. O suposto quarto filho de Gugu Liberato desejou um bom dia para os seguidores, seguido da frase enigmática.

“A alma rica é aquela que sonha e agradece até pelo pouco. Mais um dia pela graça de Deus”, escreveu ele na legenda da publicação, compartilhando uma foto do escritório onde trabalha.

Imagem ilustrativa da imagem Suposto quarto filho de Gugu faz reflexão sobre riqueza
| Foto: Reprodução | Instagram

O post acabou chamando atenção do público, já que o rapaz ainda segue tentando provar a paternidade de Gugu Liberato, que faleceu em 2019, durante um acidente doméstico nos Estados Unidos, país onde morava com os filhos.

O apresentador é pai de João Augusto, que pretende seguir os passos do pai como apresentador e as gêmeas Marina e Sofia Liberato. Todos são fruto da relação dele com Rose Di Matteo.

