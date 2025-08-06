Nattan surpreende ao pagar por beijo em mulher com nanismo

O famoso está recebendo críticas após o ocorrido - Foto: Reprodução | Instagram

Nattan voltou a causar polêmicas em seu show. Atração da Festa de Agosto, em São Lourenço da Mata, no Grande Recife, o cantor pagou o montante de R$ 1 mil para que um rapaz beijasse uma mulher com nanismo durante a apresentação, que aconteceu no último sábado, 2.

Nas imagens, que foram registradas pela equipe do famoso, ele chama a moça para subir no palco e convida outro homem para beijar a moça, porém recebe uma resposta negativa. Em seguida, Nattan pegou a moça e jogou para cima, a colocando sobre um caixote segundos depois.

Entretanto, o escolhido para beijar a moça foi um cinegrafista que estava trabalhando no evento. “Ele pode até perder o emprego, mas os mil reais ele não perde”, disparou o cantor, oferecendo o montante para o rapaz.

Os dois se beijaram ao som da canção “Pense em mim”, da dupla Leandro e Leonardo, enquanto Nattan ria segurando a câmera. O cinegrafista chegou até a compartilhar o vídeo em seu perfil do Instagram e brincou com a situação. “Quando o beijo vale mil e ainda vem com risada e bolso cheio… Aí sim é trabalho com gosto”, escreveu ele na legenda.

Nota de Repúdio

Apesar do clima de brincadeira, a atitude de Nattan não agradou algumas pessoas. A Associação Nanismo Brasil (Annabra) emitiu uma nota de repúdio contra o artista, alegando que ele expôs a mulher ao ridículo e informando que o Ministério Público será acionado.

“É importante deixar claro: o fato de uma pessoa com nanismo, em determinado momento, consentir ou participar de uma cena como essa não significa que toda a comunidade aceite ou ache engraçado. Normalizar este tipo de 'entretenimento' é abrir espaço para a perpetuação do preconceito e da violência simbólica, minando os avanços que temos conquistado com tanto esforço”, disse uma trecho da nota.

“A Annabra informa que vai se mobilizar e fará a denúncia, junto ao Ministério Público, para que os desdobramentos legais cabíveis sejam apurados. Não ficaremos calados. Fazemos um apelo à sociedade, à mídia e aos artistas: que usem seus espaços e talentos para promover respeito, inclusão e consciência, não para retroalimentar preconceitos históricos”, completaram.