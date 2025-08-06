Menu
ESPECIAL

Palco A Tarde FM recebe Engenheiros do Hawaii

Programa começa às 17h deste sábado, 9, e traz os hits de maiores sucessos da banda

Por Redação

06/08/2025 - 14:00 h
Sob comando de Humberto Gessinger, o Engenheiros do Hawaii marcou história e contagiou legião de fãs Brasil afora
-

Neste sábado, 9, o Palco A Tarde FM faz uma homenagem a uma das bandas de Rock mais emblemáticas dos anos 1980 e 1990. Sob o comando de Humberto Gessinger, o Engenheiros do Hawaii marcou história e contagiou uma legião de fãs Brasil afora.

Ainda hoje, 17 anos após o fim da banda, as canções que embalaram a juventude de uma geração continuam fazendo sucesso.

No especial, não vão faltar hits como "O Papa é Pop", "Pra Ser Sincero", "Infinita Highway" e, claro, "Era um Garoto Que Como Eu Amava os Beatles e os Rolling Stones". O Palco começa às 17h e pode ser ouvido em 103,9 FM, pelo aplicativo ou no site atardefm.com.br.

Tags:

a tarde fm Engenheiros do Hawaii Humberto Gessinger Licks Maltz Palco A Tarde FM

