SUSTO

Piloto da Fórmula 1 sofre acidente grave e destrói carro da equipe

Franco Colapinto bateu o carro da Alpine em um teste de pneus no circuito de Hungaroring, palco do GP da Hungria

Por Marina Branco

06/08/2025 - 13:36 h
Acidente de Colapinto no teste de pneus na Hungria
Acidente de Colapinto no teste de pneus na Hungria

A Fórmula 1 está de férias, e ainda assim um acidente surpreendeu o grid nesta quarta-feira, 6. Durante um teste de pneus no circuito de Hungaroring, na Hungria, palco do GP do último domingo, 3, o argentino Franco Colapinto sofreu um acidente grave e destruiu o carro da Alpine.

Logo após o acidente, Colapinto foi levado ao centro médico da pista para exames e avaliações médicas. Não demorou até que a Alpine confirmasse a ausência de ferimentos sérios, afirmando que o piloto está bem.

"Durante o segundo dia de testes de pneus Pirelli em Hungaroring, na manhã desta quarta, Franco Colapinto sofreu um incidente da curva 11. Franco foi avaliado no centro médico do circuito e, no momento, se encontra bem", escreveu a equipe.

Já o carro, por outro lado, não está tão bem assim. A curva do acidente costuma ser feita a 228 km/h, e ainda que não se saiba a quantos Franco estava, o carro foi destruído na colisão com a barreira da pista.

Além da Alpine, Ferrari, McLaren e Racing Bulls estão fazendo o teste da Pirelli, que dura dois dias e acontece na pista do último Grand Prix, vencido por Lando Norris, da McLaren.

Atualmente, Colapinto está substituindo Jack Doohan na temporada da F1, após ser cedido pela Williams para a Alpine. Até aqui, é o único piloto, junto com Doohan, de fora das corridas, a não pontuar na temporada.

Franco Colapinto pela Alpine
Franco Colapinto pela Alpine | Foto: Reprodução I X

Todos os pontos da Alpine foram feitos por Pierre Gasly, dupla de Colapinto que pontuou nas últimas seis corridas mas não conseguiu tirar a equipe da última colocação na tabela da disputa por times.

"Eu não tive esse problema no ano passado (pela Williams), eu conseguia entrar direto e ser rápido imediatamente. Agora estou com um pouco mais de dificuldade com isso. Geralmente, o carro é um pouco complicado nas entradas e é nisso que estamos trabalhando, da minha parte", comentou Colapinto semana passada.

x