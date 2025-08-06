Menu
HOME > ESPORTES
SEM TORCIDA!

Pituaçu volta a receber jogos, mas segue fechado ao público

Estádio só poderá ter público após adequações estruturais

Por Redação

06/08/2025 - 13:54 h
Após quase um ano fechado, o Estádio de Pituaçu reabre para jogos, mas MP-BA impõe reformas e mantém a torcida fora das arquibancadas.
-

Quase um ano após a última partida, o Estádio de Pituaçu voltou a receber a bola rolando na última sexta-feira, 1. O duelo entre Jacuipense e Vitória, válido pela 1ª rodada do Campeonato Baiano Sub-17, marcou a retomada das atividades no local. Antes disso, o estádio havia recebido seu último jogo em novembro de 2024, no Ba-Vi pelo Campeonato Baiano Feminino.

Apesar da reabertura, os portões permanecem fechados para a torcida. O Ministério Público da Bahia (MP-BA) condiciona a volta do público a uma série de adequações estruturais e de segurança. Entre as exigências estão a substituição dos alambrados por divisórias de vidro, a instalação de catracas com identificação biométrica e a criação de uma central de monitoramento completa.

Leia Também:

Piloto da Fórmula 1 sofre acidente grave e destrói carro da equipe
Cáceres tem lesão confirmada e desfalca o Vitória sem data para voltar
Lei do Ex? Retrô conta com três jogadores ex-Bahia no elenco

As medidas fazem parte de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com a Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), que já iniciou tratativas para atender às determinações.

Mesmo sem acesso da torcida, Pituaçu entrou definitivamente no radar dos clubes das categorias de base. Equipes como Jacuipense, Galícia, Estrela de Março e SSA FC escolheram o estádio como casa para a disputa dos Campeonatos Baianos Sub-15 e Sub-17.

Próximos jogos agendados em Pituaçu

Baianão Sub-15

  • Jacuipense x Redenção – 16/08
  • Estrela de Março x Atlântico – 16/08

Baianão Sub-17

  • Galícia x Leônico – 10/08
  • SSA FC x Serrano – 10/08

Tags:

Estádio de Pituaçu MP-BA reabertura Pituaçu

x