Cáceres tem lesão confirmada e desfalca o Vitória sem data para voltar
O lateral sentiu a posterior da coxa esquerda contra o Palmeiras no último domingo, 3
Por Marina Branco
Raúl Cáceres preocupou toda a torcida do Vitória ao sair de campo com dores na partida contra o Palmeiras no último domingo, 3, no Barradão - e a ansiedade foi justificada. Submetido a exames de imagem, o lateral teve uma lesão grau 2 diagnosticada, o deixando sem previsão de retorno aos campos.
A volta de Cáceres já não seria na próxima partida, no sábado, 9, contra o São Paulo, já que no mesmo jogo, após sair de campo, recebeu o terceiro amarelo por reclamação no banco após o empate com o gol marcado por Flaco López e confirmou a suspensão no Brasileiro.
Agora, não existe previsão para a volta do jogador, que foi substituído aos 29 minutos do primeiro tempo da partida com o Palmeiras. No lance, Cáceres recebeu a bola pela lateral direita e levou até a linha de fundo, onde decidiu tentar um cruzamento.
Bloqueado, Raúl terminou a jogada e pediu uma substituição, após sentir a posterior da coxa esquerda, dando lugar a Claudinho em campo. Na zona mista, ainda no mesmo dia do jogo, o próprio lateral torceu para que a lesão não fosse nada grave e não o deixasse de fora por muito tempo.
"Senti que puxou bem forte, e na hora pedi para sair porque não tinha condições de continuar no jogo. Amanhã vamos fazer o exame, vamos ver no que vai dar. Tomara que não seja uma lesão que me deixe fora por muito tempo", comentou.
Sem o jogador, o Vitória viaja para o Morumbis para disputar a 19ª rodada do Brasileirão. De um lado o Rubro-Negro precisa vencer para se distanciar da zona de rebaixamento, ocupando atualmente a 16ª posição na tabela, última fora do Z-4, com apenas 18 pontos. Já o São Paulo mira no G-6, ocupando a 8ª posição com 25 pontos acumulados.
