DESFALQUE

Lesão e frustração: Cáceres lamenta empate após vantagem

Substituído ainda no primeiro tempo, lateral do Vitória sentiu a posterior da coxa

Por João Grassi e Marina Branco

03/08/2025 - 23:24 h
Cáceres no Vitória
Cáceres no Vitória -

A todo o tempo, o nome de Raúl Cáceres foi comentado na partida contra o Palmeiras pela 18ª rodada do Brasileirão, terminando em 2 a 2 após um empate em cima do Vitória que abria dois gols de vantagem. Na partida, o lateral se lesionou e tomou suspensão, movimentando as situações em campo.

"A gente fica triste pelo empate porque conseguimos tirar uma vantagem de dois gols em casa contra um time muito qualificado como o Palmeiras, e infelizmente a gente não conseguiu manter essa vantagem, mas eu vejo que o time está evoluindo jogo a jogo, está conseguindo pegar as ideias do treinador", avaliou Cáceres.

"Acho que é o momento onde a gente tem que corrigir os erros, ficar com as coisas boas, que agora tem mais um jogo para encerrar o primeiro turno, e no segundo turno já tentar fazer com que isso não aconteça", completou.

Na partida, Cáceres foi substituído aos 29 minutos do primeiro tempo, após sentir a posterior da coxa e pedir a entrada de Claudinho na lateral. Ainda sem exames concretos, o jogador confirmou a dor e projetou os próximos passos.

"Senti que puxou bem forte, e na hora pedi para sair porque não tinha condições de continuar no jogo. Amanhã vamos fazer o exame, vamos ver no que vai dar. Tomara que não seja uma lesão que me deixe fora por muito tempo", completou.

x