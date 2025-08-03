Dois gols, um ponto: Vitória abre vantagem e cede empate ao Palmeiras

Vitória empata com o Palmeiras pelo Brasileirão - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Vitória e Palmeiras vinham de dois extremos - enquanto um precisava vencer para se distanciar mais da zona de rebaixamento, o outro queria assumir a vide-liderança do Brasileirão e começar a mirar no topo da tabela. Neste domingo, 3, dentro do Barradão, pela 18ª rodada do Brasileiro, não aconteceu verdadeiramente nem um, nem outro, com a partida terminando em 2 a 2.

Apesar do início confortável para o Palmeiras, o Rubro-Negro não demorou a se achar dentro de casa, e superar os desafios que chegaram para marcar presença e gols. Lidando com a provável lesão na posterior da coxa esquerda de Cáceres, o Leão abriu o placar ainda no primeiro tempo, com uma bola que surgiu em um passe errado de Allan e terminou na finalização certeira de Renato Kayzer no gol.

Na volta do intervalo, o Leão botava ordem na casa. Aos 19 minutos do segundo tempo, uma bola vinda pela direita encontrou os pés de Erick, que confrontou Piquerez, venceu e mandou direto de canhota no ângulo oposto do gol palmeirense.

A alegria absoluta, no entanto, durou pouco, com um pênalti marcado para o Palmeiras e convertido em redenção por Piquerez, equilibrando mais o placar. O equilíbrio completo veio aos 40 do segundo tempo, quando Flaco López recebeu de Sosa no meio da área e marcou o segundo do Palmeiras.

A confusão rubro-negra recebeu ainda um último capítulo com as reclamações após o gol, que renderam alguns amarelos. Um deles, para Cáceres, fora do jogo contra o São Paulo, se não por lesão, por suspensão.

O jogo

A bola rolou com o Palmeiras mais confortável em campo. Com mais bolas promissoras, mais tempo de bola no pé e mais chances criadas, o Verdão ia se encontrando no Barradão, exigindo trabalho da defesa do Vitória.

A primeira real chence veio pelos pés de Marcos Rocha, caindo em boa defesa de Lucas Arcanjo, seguida pela segunda, em que Emiliano Martínez recebeu livre na pequena area uma bola vinda de escanteio, mas mandou de cabeceio por cima do gol.

A tranquilidade, no entanto, durou pouco. Foram necessários cerca de 20 minutos para que o Vitória se estruturasse, aumentasse a presença em campo e passasse a criar suas próprias chances. Aos 25 minutos, jogadas consistentes já começavam a surgir, com Osvaldo driblando Marcos Rocha e mandando no goleiro palmeirense, ou mandando para Renato Kayzer na entrada da área, que finalizou por cima do gol.

As tentativas pareciam estar chegando a algum lugar quando Raúl Cáceres recebeu uma bola pela direita, levou até a linha de fundo, tentou cruzar e bateu na defesa. Nesse momento, cerca de 30 minutos da primeira etapa, o lateral sentiu a posterior da coxa esquerda, pedindo a substituição feita com Claudinho.

Mal deu tempo de respirar, e outro susto veio. Dois minutos depois, choque de cabeça entre Kayzer e Benedetti, rapidamente recuperado pelo centroavante. Tão recuperado que, apenas dois minutos depois, foi o momento de se consagrar para Renato.

Um passe ruim de Allan deu a bola a Baralhas, que buscou Ronald Lopes para seguir a jogada. Recebendo a bola de Ronald livre, Kayzer dominou, venceu a marcação do mesmo defensor do choque sofrido e mandou cruzado direto no gol. Um a zero para o Vitória, e a realidade da metade de cima da tabela cada vez mais próxima.

Do outro lado, o Palmeiras continuava a se desestruturar. Com erros evidentes da escalação mista com reserva, o Verdão passava a dar mais oportunidades para o Vitória, que aproveitou a última sólida da primeira etapa com um rebote em Baralhas bem defendido por Marcelo Lomba.

Na volta, tudo seguiu. O Vitória começou já na pressão, com a primeira bola defendida por Lomba vindo dos pés de Kayzer com apenas dois minutos. Com o clima do jogo esquentando, uma falta de Vanderlan em Renato resultou até mesmo em briga, separada aos 14 minutos.

Entre uma pressão organizada do Vitória e inúmeras falhas do elenco reserva do Palmeiras que já vinha sendo substituído por nomes mais titulares, surgiu a grande oportunidade - o placar estava prestes a aumentar, e a situação do Palmeiras, a se complicar.

Aos 19 minutos, Erick recebeu pela direita, venceu o duelo com Piquerez e mandou de canhota no lado oposto ao do goleiro alviverde. Gol do Vitória, placar ampliado, tudo em paz na torcida do Barradão que comemorava no alambrado com o jogador.

A tranquilidade absoluta, no entanto, acabou rápido. Três minutos depois, Baralhas derrubou Sosa tabelando, e foi marcada penalidade máxima. Piquerez, se redimindo pelo gol de Erick, bateu o pênalti no peito do pé, marcando o primeiro do Palmeiras na partida.

O Vitória não se desestruturou - com algumas substituições, conseguiu uma boa chance aos 34 minutos, com Claudinho mandando perto da trave por cima do gol. O Verdão, agora mais titularizado, não gostou da ideia, e partiu para acabar com ela.

Aos 40 do segundo tempo, tudo igual no Barradão. Recebendo pela esquerda, Sosa mandou para Flaco López no meio da área, que cabeceou direto no gol de Arcanjo. A revolta dominou o campo entre reclamações e cartões amarelos, incluindo o que deixou Cáceres de fora da partida contra o São Paulo por suspensão.

Ficha Técnica

Vitória 2 x 2 Palmeiras – 18ª rodada do Brasileirão

Vitória: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres (Claudinho), Lucas Halter, Zé Marcos e Maykon Jesus; Baralhas e Pepê; Osvaldo (Edu), Ronald (Ruben Ismael) e Erick (Fabri); Renato Kayzer (Renzo López). Técnico: Fábio Carille.

Palmeiras: Marcelo Lomba; Marcos Rocha, Benedetti, Micael e Vanderlan; Emiliano Martínez, Allan (Ramón Sosa) e Raphael Veiga (Lucas Evangelista); Thalys (Vitor Roque), Luighi (Facundo Torres) e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

Local: Estádio Manoel Barradas (Barradão)

Gols: Renato Kayzer aos 33 minutos do primeiro tempo, Erick aos 19 minutos do segundo tempo, Piquerez aos 24 minutos do segundo tempo e Flaco López aos 40 minutos do segundo tempo

Cartões amarelos: Micael, Weverton (Palmeiras), Erick, Raúl Cáceres, Renzo López e Lucas Halter (Vitória)

Arbitragem