Cáceres recebe terceiro amarelo e fica suspenso contra o São Paulo

Raúl Cáceres pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

O empate entre Vitória e Palmeiras neste domingo, 3, pela 18ª rodada do Brasileirão, teve o nome de Raúl Cáceres extremamente mencionado. Absolutamente de fora do jogo contra o São Paulo, o jogador teve dois momentos de impacto ao longo da partida.

De início, preocupou por lesão, ao receber uma bola pela direita, conduzir até a linha de fundo, tentar um cruzamento e ser bloqueado. Depois da defesa, Cáceres pediu uma substituição, feita por Claudinho após o lateral sentir a posterior da coxa esquerda e preocupar a torcida.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Até esse momento, a presença de Cáceres na partida seguinte era dúvida - que logo seria sanada. Quando, aos 40 minutos do segundo tempo, Flaco López empatou o jogo para o Palmeiras de cabeça, uma confusão tomou conta do campo, e entre reclamações e cartões amarelos, Cáceres foi amarelado no banco.

Já pendurado, o terceiro amarelo acumulado determinou a suspensão, que deixa o jogador fora do próximo jogo do Vitória no Brasileirão. O Rubro-Negro entra em campo contra o São Paulo neste sábado, 9, às 18h30, no Morumbis.