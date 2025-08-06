Lei do Ex? Retrô conta com três jogadores ex-Bahia no elenco

Pelas oitavas da Copa do Brasil 2025, o Bahia enfrenta o Retrô e reencontra três ex-jogadores em jogo que vale vaga nas quartas e premiação milionária - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Logo mais, o Bahia entra em campo para tentar assegurar a classificação às quartas de final da Copa do Brasil de 2025. Nesta quarta-feira, 6, às 19h30, o Esquadrão visita o Retrô, na Arena Pernambuco, em Recife, onde vai reencontrar algumas peças conhecidas pela torcida azul, vermelha e branca.

Isso porque o adversário do Tricolor de Aço nas oitavas de final do principal torneio mata-mata do futebol brasileiro conta com três ex-jogadores do Bahia no plantel: o lateral-esquerdo Luiz Henrique, o volante Jonas e o atacante Maycon Douglas.

Apesar de terem defendido a camisa tricolor, os atletas não tiveram passagens marcantes e não deixaram saudades em Salvador. Jonas e Maycon Douglas dividiram o vestiário do Esquadrão em 2021, enquanto Luiz Henrique chegou na temporada seguinte, em 2022.

Os três jogadores passaram pelo Tricolor de Aço em um período bem distinto dos dias atuais. Jonas e “MD” foram rebaixados em 2021, enquanto Luiz Henrique disputou a Série B em 2022.

O volante e o atacante, no entanto, ainda tiveram um momento de sucesso com a camisa do Bahia: foram campeões da Copa do Nordeste de 2021 sobre o Ceará — mesmo adversário da equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni na semifinal do Nordestão de 2025. Também vale ressaltar que o lateral-esquerdo conquistou o acesso à elite do Brasileirão com o Esquadrão.

Se no âmbito coletivo a passagem dos jogadores foi de pouco êxito, no desempenho individual os três também deixaram a desejar. Confira os números de Luiz Henrique, Jonas e Maycon Douglas com a camisa do Bahia:

Luiz Henrique (2022): 43 jogos, 2 gols e 2 assistências;

Jonas (2021): 23 jogos, 1 gol;

Maycon Douglas (2021): 25 jogos, 1 gol e 1 assistência.

Com passagens discretas pelo Esquadrão, Luiz Henrique, Jonas e Maycon Douglas voltam a cruzar o caminho do Bahia, agora defendendo o Retrô. O reencontro acontece em um momento decisivo da Copa do Brasil, levantando a expectativa sobre a famosa “lei do ex” e o impacto que esses velhos conhecidos podem ter no duelo desta quarta-feira, 6.

Vale classificação e premiação milionária

O Bahia enfrenta o Retrô nesta quarta-feira, 6, às 19h30, na Arena Pernambuco, em Recife, de olho na premiação milionária da competição: o Tricolor de Aço vai faturar R$ 4.740.750,00 em caso de classificação entre os oito melhores do torneio.