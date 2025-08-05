Tio coruja! Hulk celebra convocação de jogador do Bahia para Seleção

Hulk, jogador do Atlético-MG - Foto: Pedro Souza | Atlético-MG

A convocação do meia-atacante Daniel David, da equipe sub-15 do Bahia, para a Seleção Brasileira da categoria, foi celebrada por um dos principais jogadores do futebol brasileiro: Hulk. O centroavante do Atlético-MG, que é tio do atleta do Esquadrão de Aço, fez uma postagem nas redes sociais parabenizando a "estreia" do sobrinho na Amarelinha.

Parabéns! Que seja a primeira de muitas disse Hulk em story publicado no instagram

Veja:

Story publicado por Hulk nas redes sociais | Foto: Divulgação

Diferente do tio, que foi revelado nas categorias de base do Vitória, Daniel chegou ao Tricolor em 2023 e foi observado por captação do clube em um torneio de futsal em Campina Grande, capital da Paraíba, cidade natal também do astro do Atlético-MG.

Meia que também atua como atacante de lado e centroavante, o jogador de 15 anos vai atuar ao lado do zagueiro Leonidas, zagueiro do Bahia também convocado para a Seleção.