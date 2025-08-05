Conheça o sobrinho de Hulk que joga no Bahia e vai para a Seleção

Daniel David, meia do Bahia e sobrinho de Hulk - Foto: Divulgação/EC Bahia

Com representantes de Bahia e Vitória, a Seleção Brasileira Sub-15 anunciou a convocação para o período de preparação com foco na Conmebol Liga Evolução. Um dos atletas tricolores, o meia-atacante Daniel David, é sobrinho de um dos principais jogadores do futebol brasileiro: Hulk, do Atlético-MG.

Além de Daniel David, o zagueiro Leonidas foi outro jogador do Bahia convocado. Pelo lado rubro-negro, o meia Luiz Guilherme e o zagueiro Geovane apareceram na lista. Recentemente, o time Sub-15 do Brasil se sagrou campeão da Copa 2 de Julho.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A Liga Evolução foi anunciada pela Conmebol recentemente e funcionará como um Sul-Americano para a categoria Sub-15. A competição será realizada em setembro deste ano.

Quem é Daniel David

Sobrinho do atacante Hulk, Daniel David tomou um caminho diferente do tio, que foi revelado pelo Vitória, e chegou na divisão de base do Bahia em 2023.

A jovem promessa foi observada pela nova captação do clube baiano em um torneio de futsal na cidade de Campina Grande, na Paraíba.

Versátil, Daniel pode jogar como meia, atacante de lado e centroavante. O atleta se destaca pela sua habilidade e técnica. Ele e Leonidas foram dois dos principais destaques dos Pivetes de Aço na Copa 2 de Julho.