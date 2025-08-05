ALINHAMENTO
Integrante do Vitória SAF se reúne com o presidente Fábio Mota; saiba
Marcone Amaral esteve no Barradão na manhã desta terça-feira, 5
Por João Grassi
O deputado estadual e integrante do Movimento Vitória SAF (MVSAF), Marcone Amaral (PSD), se reuniu na manhã desta terça-feira, 5, com o presidente Fábio Mota e demais membros da diretoria no Barradão. O encontro foi marcado por conversas sobre o futuro do Leão da Barra, especialmente a possível transformação do clube em uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF).
“Foi uma conversa muito produtiva, com o intuito de contribuir para o fortalecimento do Vitória. Temos uma história com o clube e queremos ajudar nesse novo momento que se desenha. Estou à disposição para apoiar projetos que coloquem o Vitória em seu devido lugar de protagonismo no cenário nacional”, relatou Marcone.
Durante a visita, Marcone foi recepcionado pela cúpula rubro-negra e destacou o clima de diálogo e alinhamento de propósitos. O ex-zagueiro, que já defendeu o Leão e teve longa trajetória no futebol do Catar, tem viagem marcada para o país asiático no fim do ano. O deputado mantém boa relação com representantes da família real catari, controladora da Qatar Sports Investments (QSI), dona do atual campeão europeu Paris Saint-Germain.
Investidores estrangeiros na SAF
A aproximação entre Marcone e a diretoria do Vitória reacende o debate sobre possíveis investidores estrangeiros no processo de SAF do clube baiano. “A torcida rubro-negra merece transparência e ambição. Se houver interesse mútuo, temos condições de aproximar grandes investidores ao clube. O momento exige seriedade, responsabilidade e planejamento estratégico”, afirmou o parlamentar.
A reunião sinaliza uma abertura para o diálogo entre a atual gestão do Vitória e nomes com trânsito internacional no mundo do futebol. Marcone Amaral reforça que seguirá à disposição para contribuir institucionalmente com o clube e que novas conversas devem acontecer nos próximos meses.
