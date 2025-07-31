Vitória SAF vê grandes chances de negociação com investidores árabes

Arquibancada do Barradão - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Em meio aos debates envolvendo a implementação de uma SAF no Vitória, o ex-jogador e deputado estadual Marcone Amaral (PSD), também integrante do Movimento Vitória SAF, afirmou ver grande possibilidade de uma negociação promissora com investidores árabes.

“Conheço bem o perfil do investidor árabe e posso afirmar que essa negociação tem grandes chances de se concretizar”, indicou Marcone, que possui experiência no futebol internacional e relações diplomáticas com cataris.

Marcone negou informações divulgadas anteriormente na imprensa, que afirmavam que ele não teria respondido ligações do presidente Fábio Mota para tratar do tema.

Segundo o parlamentar, não houve qualquer contato por parte do dirigente rubro-negro.

“Não há conversas de WhatsApp entre mim e Fábio Mota sobre a SAF. O que existe é um diálogo institucional entre os representantes do Movimento Vitória SAF e a diretoria, no sentido de viabilizar um encontro comigo em agosto”, esclareceu Marcone.

Marcone rebateu boatos e reafirmou tratativas com investidores do Catar | Foto: Divulgação

Marcone reforçou que está à disposição do Vitória e da torcida, e que não tem qualquer intenção de intervir na atual gestão.

O deputado também afirmou que qualquer informação sobre as tratativas com representantes da família real Al-Thani, do Catar, deve ser buscada diretamente com ele, de forma transparente e responsável.