COPA DO BRASIL

Bahia x Retrô: veja onde assistir, prováveis escalações e arbitragem

Os times se enfrentam nesta quarta-feira, 6, às 19h30, pelas oitavas de final da Copa do Brasil

Por Marina Branco

05/08/2025 - 15:04 h
O Bahia jogou o jogo de ida contra o Retrô com a camisa do Superman
O Bahia jogou o jogo de ida contra o Retrô com a camisa do Superman -

O Bahia chega na vantagem para a decisão na casa do Retrô, buscando a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. Trazendo um 3 a 2 do jogo de ida na Fonte Nova, um empate basta na Arena Pernambuco, cenário inédito para o confronto entre os dois times, nesta quarta-feira, 30, às 19h30, para resolver a vida do Tricolor.

O Retrô, por outro lado, precisa vencer para se manter vivo na competição, enfrentando um adversário que vive uma realidade bem diferente da sua. Enquanto o Esquadrão ocupa o G-4 da Série A do Brasileirão, o Retrô está na zona de rebaixamento da Série C, tendo na Copa do Brasil uma chance de viver confrontos com clubes da elite do país.

Durante a semana, no entanto, os dois times falharam em conseguir uma vitória. De um lado, o Retrô perdeu por 3 a 0 para o Náutico na Série C, ocupando a penúltima posição da tabela com 13 pontos. Já o Bahia ficou no empate com o lanterna absoluto da competição, o Sport, sem marcar nem tomar gols e ficando congelado na quarta posição.

Transmissão

A partida será transmitida no streaming pelo Prime Video.

Prováveis escalações

O Bahia chega para o confronto sem Erick Pulga, lesionado na posterior da coxa justamente contra o Retrô no jogo de ida. Além disso, o clube deve poupar alguns titulares para o confronto com o Fluminense no sábado, 9, dada a vantagem de um gol no placar.

Retrô: Volpi; Eduardo Porto, Robson, Rayan Ribeiro e Salomão; Iba Ly, Richard Franco, Fabinho e Gledson; Vágner Love e Tales. Técnico: Itamar Schülle.

Bahia: Ronaldo; Arias, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Iago Borduchi; Acevedo, Nestor, Michel Araújo e Cauly; Kayky e Lucho Rodríguez. Técnico: Rogério Ceni.

Arbitragem

  • Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)
  • Assistente 1: Danilo Ricardo Simon Manis (SP)
  • Assistente 2: Daniel Luis Marques (SP)
  • VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

