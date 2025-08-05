Menu
HOME > ESPORTES
COPA DO BRASIL 2025

Bahia tenta manter tabu que já dura 20 anos na Copa do Brasil

Tricolor enfrenta o Retrô, na Arena Pernambuco, pela volta das oitavas de final

Por Téo Mazzoni

05/08/2025 - 11:08 h | Atualizada em 05/08/2025 - 12:47
Após vencer o Retrô na ida, Bahia tenta manter tabu de 20 anos na Copa do Brasil
O Bahia vai tentar confirmar a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira, 6, contra o Retrô, às 19h30, na Arena Pernambuco, em Recife.

Apesar da decisão ainda estar em aberto após o triunfo por 3 a 2 na semana passada, o Esquadrão pode se apegar a um retrospecto histórico para assegurar a classificação: já são 20 anos desde a última vez que o clube foi eliminado após vencer o jogo de ida da competição.

Com 34 participações na história do principal torneio mata-mata do futebol brasileiro, o Bahia já esteve no cenário de vantagem, após vencer o jogo de ida, 18 vezes, sendo eliminado apenas duas: em 2003, contra o Vasco, e em 2005, contra o Grêmio.

Em ambas as ocasiões, o Tricolor de Aço caiu por conta da regra do gol fora de casa — critério abolido pela CBF em 2018.

Entenda por que Bahia segue com atrasos e Vitória fecha 1º turno
Felipe Freitas mira novo "feito histórico" na Copa do Brasil Feminina
Joia do Bahia com multa de R$ 600 milhões é convocada à Seleção Brasileira

Relembre

A eliminação mais recente nesse contexto — após vencer o jogo de ida — ocorreu há duas décadas, contra o maior algoz do Bahia no torneio: o Grêmio.

Na ocasião, o Tricolor buscava a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil de 2005 e chegou a vencer a primeira partida por 2 a 1. No entanto, na volta, acabou derrotado por 1 a 0 e ficou de fora devido ao critério do gol fora de casa, que dava a vantagem à equipe gaúcha.

A outra eliminação aconteceu dois anos antes, em 2003, contra o Vasco, em cenário parecido.

No jogo de ida, na antiga Fonte Nova, o Tricolor de Aço também venceu por 2 a 1 e chegou ao Rio de Janeiro com a vantagem do empate. Porém, foi eliminado após perder o jogo da volta por 1 a 0, nas oitavas de final daquela edição da competição — novamente pelo critério do gol fora.

Retrô vem de revés acachapante

Na vice-lanterna do Campeonato Brasileiro Série C, com apenas 13 pontos conquistados em 15 jogos, o Retrô sofreu mais um resultado acachapante neste domingo, 3, às vésperas do confronto contra o Bahia pela Copa do Brasil. Em duelo válido pela 15ª rodada do certame, o “Azulão” perdeu por 3 a 0 para o Náutico.

