RETRÔ X BAHIA

Retrô é goleado antes de enfrentar o Bahia na Copa do Brasil

Vice-lanterna da Série C, Retrô leva goleada e tenta surpreender o Tricolor na Arena Pernambuco

Por Téo Mazzoni

04/08/2025 - 13:00 h | Atualizada em 05/08/2025 - 11:16
Bahia enfrenta o Retrô fora de casa nesta quarta-feira, 6, às 19h30, em busca da vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Veja os detalhes do confronto.
Bahia enfrenta o Retrô fora de casa nesta quarta-feira, 6, às 19h30, em busca da vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Veja os detalhes do confronto.

Passada a rodada do Brasileirão, o Bahia agora volta sua atenção para o duelo decisivo pela Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, 6, às 19h30, o Esquadrão visita o Retrô na Arena Pernambuco, em Recife, de olho na classificação para as quartas de final da competição.

Com a bola rolando, o Tricolor de Aço enfrenta um adversário fragilizado. Na vice-lanterna do Campeonato Brasileiro Série C, com apenas 13 pontos conquistados em 15 jogos, o Retrô sofreu mais um resultado acachapante neste domingo, 3, às vésperas do confronto pela Copa do Brasil. Em duelo válido pela 15ª rodada do certame, o “Azulão” perdeu por 3 a 0 para o Náutico.

Leia Também:

Bahia tenta manter tabu que já dura 20 anos na Copa do Brasil
Bahia mira Libertadores, mas enfrenta obstáculos no mercado de transferências
Entenda por que Bahia segue com atrasos e Vitória fecha 1º turno

Ceni não da brechas sobre escalação e prega foco total na classificação

No jogo de ida, realizado na semana passada, a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni entrou em campo com uma formação bastante modificada, visando dar rodagem ao elenco, controlar a minutagem dos atletas e evitar lesões — esse último objetivo acabou frustrado devido à lesão de Pulga —, mas deixou a desejar ao vencer “apenas” por 3 a 2.

Para o duelo, o técnico Rogério Ceni pregou cautela, respeitando a qualidade do adversário, mas não deu indícios de que voltará a escalar um time alternativo, uma vez que o confronto ainda está em aberto, conforme declarou o lateral-direito Gilberto após a partida de ida.

“O Retrô é um time bem físico, forte e alto. Tem potencial na bola parada. Acho que é uma equipe que vai competir muito [...] Sabemos que precisamos conseguir a classificação. Vamos voltar para casa e definir a equipe que vai a campo. Nossa intenção é voltar classificado”, afirmou o comandante tricolor.

Bahia Copa do Brasil 2025 RetRô série C

