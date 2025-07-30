Gilberto admite atuação abaixo do Bahia e reconhece falhas defensivas

- Foto: Divulgação | ECBahia

Mesmo com o triunfo por 3 a 2 sobre o Retrô, nesta quarta-feira, 30, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil, o lateral-direito Gilberto adotou um tom de cautela ao avaliar o desempenho do Bahia na Arena Fonte Nova.

Após a partida, o defensor reconheceu que a equipe esteve aquém do esperado e reforçou que a classificação ainda está em disputa. O lateral-direito destacou os erros coletivos cometidos pelo Tricolor durante o confronto e admitiu que o grupo precisa corrigir as falhas para garantir a vaga nas quartas de final.

"A gente entrou aqui buscando o nosso melhor, passo a passo buscando primeiro gol e a gente fez, depois o segundo. As coisas acabaram não acontecendo no final como a gente queria, mas conseguimos o triunfo. A decisão está aberta e na semana que vem vamos buscar essa classificação", disse o camisa 2.

"A gente sabe que não fizemos a melhor partida, sabemos que houve erros coletivos de todos, mas sabemos que nada está perdido e foi um triunfo. Foi um placar pequeno, mas tem o segundo jogo ainda e vamos rever o que tem que ser feito para melhorar. Vamos trabalhar para fazer um jogo melhor", completou.

Com o resultado, o Bahia tem a vantagem do empate no jogo da volta, que será realizado na próxima quarta-feira, 6, às 19h30, na Arena Pernambuco, em Recife. Antes disso, o time de Rogério Ceni volta a campo no sábado, 2, para enfrentar o Sport, às 16h, também na capital pernambucana, pela Série A.

