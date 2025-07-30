Com dois gols de Lucho Rodriguez, Bahia bate o Retrô na Copa do Brasil

Jogadores do Bahia comemorando gol sobre o Retrô - Foto: Leticia Martins | ECBahia

Foi a vez do uruguaio Luciano Rodríguez incorporar o herói com o uniforme inspirado no 'Superman' e decidir pelo Bahia na temporada 2025. Pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, o Tricolor venceu o Retrô por 3 a 2 com dois gols do camisa 17 e deu um pequeno passo — talvez mais curto do que imaginava — rumo às quartas de final da competição nacional.

Mesmo com o time quase completamente reserva, com apenas o zagueiro Ramos Mingo dos considerados titulares iniciando entre os 11 iniciais, o Esquadrão de Aço dominou o confronto contra o modesto clube pernambucano.

A primeira chance clara de gol, portanto, não demorou muito para aparecer e, aos 18 minutos, Lucho aproveitou jogada trabalhada e abriu o placar. Um minuto depois, o uruguaio pressionou a defesa adversária, roubou a bola no campo de ataque e 'fuzilou' para o fundo das redes para anotar o segundo na partida.

Bahia voltou a atuar com a camisa inspirada no 'Superman' | Foto: Leticia Martins | ECBahia

Antes do intervalo, o Retrô conseguiu chegar ao seu primeiro gol no jogo após falha do goleiro Ronaldo, que viu seu passe por elevação esbarrar na cara do atacante Diego Guerra e a bola ricochetear em direção ao fundo das redes. O jogador do time pernambucano teve, inclusive, que ser substituído devido ao forte impacto do chute.

Na medida que os titulares entraram no jogo na segunda etapa, o Tricolor foi controlando o jogo e conseguiu ampliar com Willian José, que saiu do banco de reservas para marcar o terceiro na partida. O time baiano, no entanto, voltou a falhar defensivamente e o Retrô conseguiu diminuir com o atacante Mascote após a bola sobrar na área em cobrança de escanteio curto.

Com o resultado, o Bahia conseguiu a vantagem de um gol para a partida de volta, que será realizada na próxima quarta-feira, 6, às 19h30, na Arena Pernambuco. No duelo em Recife, o Tricolor terá a vantagem do empate para avançar às quartas de final da Copa do Brasil.

O duelo desta noite foi ainda mais emblemático para o atacante Lucho Rodríguez. Com os dois gols marcados, o uruguaio, que deixou para trás recentemente o jejum de 24 jogos sem balançar as redes, empatou na artilharia do Esquadrão de Aço com o atacante Willian José com dez gols marcados.

Agora há dois jogos sem perder, o técnico Rogério Ceni, que conquistou seu 69ª triunfo com a camisa do Bahia nesta noite, terá pela frente o Sport. As equipes se enfrentam no próximo sábado, 2, às 16h, na Ilha do Retiro, em Recife.