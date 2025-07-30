Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

COPA DO BRASIL

Definido! Saiba a escalação do Bahia para enfrentar o Retrô

Tricolor enfrenta o time pernambucano nesta noite de quarta-feira, às 19h30

Por João Grassi

30/07/2025 - 18:38 h | Atualizada em 30/07/2025 - 18:53
Rogério Ceni em conversa com auxiliares no CT Evaristo de Macedo
Rogério Ceni em conversa com auxiliares no CT Evaristo de Macedo -

O Bahia está definido para a partida contra o Retrô. Nesta noite de quarta-feira, 30, às 19h30, o Tricolor joga novamente como mandante na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Apesar da busca por fazer um bom resultado em Salvador, o técnico Rogério Ceni optou por deixar algumas peças importantes no banco de reservas. Ademir, Caio Alexandre, Everton Ribeiro, Erick Pulga, Jean Lucas, Luciano Juba e Willian José foram poupados.

A escalação será a seguinte: Ronaldo; Gilberto, Gabriel Xavier, Mingo e Iago Borduchi; Acevedo e Rodrigo Nestor; Michel Araújo, Cauly e Kayky; Lucho Rodríguez.

Escalação do Bahia
Escalação do Bahia | Foto: Divulgação/EC Bahia

Leia Também:

Bahia promove campanha de adoção antes do duelo com o Retrô
Enquete: Você acha que o Bahia deveria poupar contra o Retrô?
Bahia vai vencer o Retrô? Saiba os palpites das IAs

O Retrô, do treinador Itamar Schülle, vai a campo com: Fabian Volpi; Robson, Rayan, Gustavo Salomão e Tales; Diego Guerra, Richard Franco e Gledson Paixão; Eduardo Porto, Iba Ly e Vagner Love.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

copa do brasil EC Bahia escalação RetRô

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Rogério Ceni em conversa com auxiliares no CT Evaristo de Macedo
Play

Ex-jogador do Santos dá voadora em suposto ladrão; assista vídeo

Rogério Ceni em conversa com auxiliares no CT Evaristo de Macedo
Play

Bahia se solidariza após acidente com ônibus de torcedores a caminho de jogo

Rogério Ceni em conversa com auxiliares no CT Evaristo de Macedo
Play

VÍDEO: ônibus da Bamor capota na estrada a caminho do Recife

Rogério Ceni em conversa com auxiliares no CT Evaristo de Macedo
Play

R$ 2,5 milhões depois: veja o que o Vitória decidiu fazer com ex-Cruzeiro

x