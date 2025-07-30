COPA DO BRASIL
Definido! Saiba a escalação do Bahia para enfrentar o Retrô
Tricolor enfrenta o time pernambucano nesta noite de quarta-feira, às 19h30
Por João Grassi
O Bahia está definido para a partida contra o Retrô. Nesta noite de quarta-feira, 30, às 19h30, o Tricolor joga novamente como mandante na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.
Apesar da busca por fazer um bom resultado em Salvador, o técnico Rogério Ceni optou por deixar algumas peças importantes no banco de reservas. Ademir, Caio Alexandre, Everton Ribeiro, Erick Pulga, Jean Lucas, Luciano Juba e Willian José foram poupados.
A escalação será a seguinte: Ronaldo; Gilberto, Gabriel Xavier, Mingo e Iago Borduchi; Acevedo e Rodrigo Nestor; Michel Araújo, Cauly e Kayky; Lucho Rodríguez.
O Retrô, do treinador Itamar Schülle, vai a campo com: Fabian Volpi; Robson, Rayan, Gustavo Salomão e Tales; Diego Guerra, Richard Franco e Gledson Paixão; Eduardo Porto, Iba Ly e Vagner Love.
