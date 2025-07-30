VOTE
Enquete: Você acha que o Bahia deveria poupar contra o Retrô?
Bahia e Retrô se enfrentam na Fonte Nova nesta quarta-feira, 30, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil
Por Marina Branco
Em meio à rotina de Brasileirão, o Bahia passa pela Copa do Brasil nesta quarta-feira, 30, com um adversário inédito pela frente - o Retrô, clube da zona de rebaixamento da Série C do Brasileirão. Vindo de um 3 a 0 em cima do Juventude e uma entrada no G-4 da Série A, o Tricolor enfrenta o time pernambucano em casa, na Fonte Nova, às 19h30 pelo jogo de ida das oitavas de final.
Em meio à situação vivida por ambos os times, fica a dúvida - Ceni vai poupar o time e correr o risco de deixar tudo para o jogo fora de casa como aconteceu contra o América de Cali na Sul-Americana, ou vai usar seus jogadores mesmo como amplo favorito para garantir a vaga nas quartas logo agora?
Leia Também:
Resultados Parciais
Rogério Ceni vai poupar contra o Retrô pela Copa do Brasil?
Enquete
Rogério Ceni vai poupar contra o Retrô pela Copa do Brasil?
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia
Participe também dos nossos canais no WhatsApp, Instagram, X (antigo Twitter), YouTube e nosso grupo no WhasApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes