Flamengo faz provocação ao Bahia e mais times em anúncio de contratação

Samuel Lino anunciado no Flamengo - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

O Flamengo anunciou nesta terça-feira, 29, a contratação do atacante Samuel Lino, jogador mais caro da sua história, comprado junto ao Atlético de Madrid por 22 milhões de euros, cerca de R$ 143 milhões. Mas o que chamou atenção foi uma provocação a clubes do Brasileirão, como Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Bragantino, Ceará, Corinthians e Cruzeiro.

O anúncio de Samuel Lino foi com uma simulação de contratação virtual com o gráfico de 'Master League', modalidade do antigo jogo de futebol 'Pro Evolution Soccer', o 'Pes'.

A imagem começa com a selação do Campeonato Brasileiro e uma rolagem até chegar no Flamengo. É nesse contexto que o clube carioca fez a provocação a Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Bragantino, Ceará, Corinthians e Cruzeiro, mais especificamente nas suas especificações de força.

O Flamengo mostrou os clubes com as qualidades de ataque, meio de campo e zaga inferiores sempre a 20. Já o seu próprio overall é muito maior, com nível 99 (o máximo do jogo) em todos os setores.

| Foto: Reprodução | Redes Sociais

A rápida provocação não passou despercebida pelos torcedores nas redes sociais. Os fãs do Flamengo. "Vocês estão se superando nesses últimos anúncios, rapaziada do marketing merece os parabéns. Aulas!", elogio um torcedor.

Já torcedores do Bahia, Cruzeiro, Corinthians e Atlético Mineiro reagiram a provocação com surpresa.

Veja o vídeo

Maior contratação

Samuel Lino foi comprado pelo Flamengo 22 milhões de euros, cerca de R$ 143 milhões, junto ao Atlético de Madrid, e se tornou a maior contratação da história do clube brasileiro.

Na atual janela de transferências, o Rubro-Negro também garantiu as contratações dos meias Saúl, de graça, e Jorge Carrascal por R$ 77 milhões. O lateral-direito Emerson Royal foi comprado por R$ 58 milhões junto ao Milan

Top-5 contratações mais caras do Flamengo