Flamengo faz provocação ao Bahia e mais times em anúncio de contratação
Rubro-Negro fez a maior contratação da sua história
Por Daniel Genonadio
O Flamengo anunciou nesta terça-feira, 29, a contratação do atacante Samuel Lino, jogador mais caro da sua história, comprado junto ao Atlético de Madrid por 22 milhões de euros, cerca de R$ 143 milhões. Mas o que chamou atenção foi uma provocação a clubes do Brasileirão, como Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Bragantino, Ceará, Corinthians e Cruzeiro.
O anúncio de Samuel Lino foi com uma simulação de contratação virtual com o gráfico de 'Master League', modalidade do antigo jogo de futebol 'Pro Evolution Soccer', o 'Pes'.
A imagem começa com a selação do Campeonato Brasileiro e uma rolagem até chegar no Flamengo. É nesse contexto que o clube carioca fez a provocação a Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Bragantino, Ceará, Corinthians e Cruzeiro, mais especificamente nas suas especificações de força.
O Flamengo mostrou os clubes com as qualidades de ataque, meio de campo e zaga inferiores sempre a 20. Já o seu próprio overall é muito maior, com nível 99 (o máximo do jogo) em todos os setores.
A rápida provocação não passou despercebida pelos torcedores nas redes sociais. Os fãs do Flamengo. "Vocês estão se superando nesses últimos anúncios, rapaziada do marketing merece os parabéns. Aulas!", elogio um torcedor.
Já torcedores do Bahia, Cruzeiro, Corinthians e Atlético Mineiro reagiram a provocação com surpresa.
Veja o vídeo
Bora brincar de Master League? CHAMA O SAMU! 🚨📄✍️#BemVindo pic.twitter.com/zZYeleQPUW— Flamengo (@Flamengo) July 29, 2025
Maior contratação
Samuel Lino foi comprado pelo Flamengo 22 milhões de euros, cerca de R$ 143 milhões, junto ao Atlético de Madrid, e se tornou a maior contratação da história do clube brasileiro.
Na atual janela de transferências, o Rubro-Negro também garantiu as contratações dos meias Saúl, de graça, e Jorge Carrascal por R$ 77 milhões. O lateral-direito Emerson Royal foi comprado por R$ 58 milhões junto ao Milan
Top-5 contratações mais caras do Flamengo
- Samuel Lino - R$ 143 milhões (contratado em 2025)
- Alcaraz - R$ 110,6 milhões (contratado em 2024)
- Pedro - R$ 88,2 milhões (contratado em 2020)
- Gerson - R$ 85,7 milhões (contratado em 2023)
- Arrascaeta - R$ 79,5 milhões (contratado em 2019)
