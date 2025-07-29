Menu
OUTRO BAILE!

Brasil goleia o Uruguai e está na final da Copa América Feminina

Seleção não deu chances para as uruguaias e venceu por 5 a 1

Por João Grassi

29/07/2025 - 23:11 h | Atualizada em 29/07/2025 - 23:23
Jogadoras brasileiras comemoram gol na partida contra o Uruguai
Jogadoras brasileiras comemoram gol na partida contra o Uruguai -

Mais uma final! A Seleção Brasileira atropelou o Uruguai pelo placar de 5 a 1 nesta noite de terça-feira, 29, e vai disputar a decisão da Copa América Feminina 2025. O duelo válido pelas semifinais aconteceu no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, capital do Equador.

Os gols do jogo foram marcados por Amanda Gutierres (2x), Gio Garbelini, Marta e Dudinha, enquanto as uruguaias descontaram apenas com Isa Haas (contra). Com quatro vitórias em cinco jogos, o time comandado por Arthur Elias acumula números impressionantes e já balançou as redes 17 vezes.

Na busca pelo eneacampeonato sul-americano, o Brasil agora enfrenta a Colômbia na grande final. A decisão da Copa América será realizada no próximo sábado, 2, às 18h, novamente no Rodrigo Paz Delgado.

Vale lembrar que o duelo entre brasileiras e colombianas será uma reedição da final de 2022, quando a Seleção venceu por 1 a 0 e conquistou seu oitavo título da Copa América. Além da vaga na decisão, o Brasil garantiu presença nos Jogos Olímpicos de 2026.

Amanda Gutierres marcou duas vezes na goleada brasileira
Amanda Gutierres marcou duas vezes na goleada brasileira | Foto: Lívia Villas Boas / CBF

Leia Também:

Vai Brasil! Seleção Feminina avança à semifinais da Liga das Nações
Seleção Feminina atropela Bolívia e mantém 100% na Copa América
Ancelotti condenado: como isso pode prejudicar a Seleção Brasileira?

FICHA TÉCNICA

BRASIL 5×1 URUGUAI

Copa América Feminina - Semifinal

Data: 29/7/2025

Local: Estádio Rodrigo Paz Delgado, Quito (EQU)

Gols: Amanda Gutierres, 11'/1ºT (1-0); Gio, 13'/1ºT (2-0); Marta, de pênalti, 26'/1ºT (3-0); Isa Haas, contra, 5'1/2ºT (3-1); Amanda Gutierres, 20'/2ºT (4-1); Dudinha, 42'/2ºT (5-1)

Árbitra: Zulma Quiñonez (PAR)

Assistentes: Nadia Weiler (PAR) e Nancy Fernández (PAR)

VAR: Wilfredo Campos (BOL)

Cartões amarelos: Isa Haas (BRA); Wendy Carballo, Ariel Longo, Agustina (URU)

Cartões vermelhos: Dorneles (URU, 12'/2ºT)

BRASIL: Claudia, Antonia, Tarciane (Mariza) e Isa Haas (Kaká); Luany, Angelina (Yaya), Duda Sampaio e Fatima Dutra; Marta (Kerolin), Amanda Gutierres e Gio Gaberlini (Dudinha). Técnico: Arthur Elias

URUGUAI: Agustina; Angela Gómez (Fitipaldi), Daiana Farías (Barone), Correa e Juliana Vieira; Velazco, Lacoste, Wendy Carballo, Paz (Pilar González); Pizarro e Belén Aquino. Técnico: Ariel Longo.

