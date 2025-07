Seleção Feminina atropela Bolívia e mantém 100% na Copa América

Luany marcou os dois primeiros gols do Brasil - Foto: Lívia Villas Boas/ CBF

Um verdadeiro passeio. Essa é a melhor definição para a vitória da Seleção Brasileira no duelo contra a Bolívia, nesta quarta-feira, 16, pela fase de grupos da Copa América Feminina de Futebol 2025. É o segundo triunfo da equipe verde e amarela, que mantém 100% de aproveitamento na competição.

Jogando no Estádio Chillogallo, em Quito, capital do Equador, o time comandado por Arthur Elias atropelou as bolivianas pelo placar de 6 a 0. Luany fez os primeiros gols aos 13 e 32 minutos do primeiro tempo, enquanto Kerolyn marcou de pênalti aos 37 e voltou a balançar as redes na segunda etapa, aos 34 e 38 minutos. Amanda Gutierres, aos 50, fechou a goleada.

Com o resultado, o Brasil lidera o Grupo B da Copa América com seis pontos, enquanto a Bolívia, sem pontuar, é a lanterna. Também estão na chave Paraguai (2º), Colômbia (3º) e Venezuela (4º).

Kerolyn é um dos principais nomes do ataque brasileiro | Foto: Lívia Villas Boas/ CBF

O próximo adversário da Seleção Brasileira será o Paraguai, na terça-feira, 22, às 21h. A partida será realizada no mesmo Estádio Chillogallo, em Quito, válida pela terceira rodada do Grupo B.

FICHA TÉCNICA - BRASIL 6 X 0 BOLÍVIA

Segunda rodada do Grupo B da Copa América Feminina

Data: 16/07/2025

Horário: 18h

Local: Estádio Chillogallo, em Quito, no Equador

Árbitro: Roberta Echeverria (ARG)

Assistentes: Gisela Trucco (ARG) e Daiana Milone (ARG)

Gols: Luany aos 13 do 1T e aos 32 do 1T, Kerolin aos 37 do 1T, aos 34 do 2T e aos 38 do 2T, Amanda Gutierres aos 50 do 2T

Cartões amarelos: Anabel Flores, Carballo, Rivero, Marlene Flores (Bolívia) / Gabi Portilho (Brasil)

Cartão vermelho: Rivero (Bolívia)

Brasil: Camila Rodrigues; Fê Palermo (Amanda Gutierres), Tarciane, Kaká (Mariza), Fátima Dutra (Yasmim); Ary Borges, Yaya, Gabi Portilho (Gio Garbelini); Dudinha (Marta), Luany e Kerolin. Técnico: Arthur Elias

Bolívia: Erika Sánchez, Serrudo, Lucerito Bravo, Salvatierra, Mendiola; Viveros (Alurralde), Rivero, Carballo (Marlene Flores); Ana Rojas, Quiroz (Anabel Flores) e Doerksen. Técnico: Rosana Gómez