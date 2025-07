ASSISTA: torcedores invadem CT do Sport e ameaçam jogadores

Torcedores do Sport protestam durante treino desta quarta, 16 - Foto: Reprodução

Lanterna e em péssimo momento na Série A do Campeonato Brasileiro, o Sport teve treinamento desta quarta-feira, 16, marcado por um protesto pesado de integrantes de uma torcida organizada ligada ao clube. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a cobrança em tom de fortes ameaças.

Em nota, o Leão da Ilha classificou o ato como "absolutamente inaceitável" e afirmou que houve coação contra jogadores, membros da comissão técnica e até funcionários. Um dos registros, inclusive, mostra o atacante Pablo recebendo um tapa.

Um integrante da organizada ainda alertou que "todos eles têm antecedentes criminais". "Sobe a base, joga outro time. Mas vão embora porque vocês não estão representando a camisa do Maior do Nordeste, caralh*. Olha o que está acontecendo porr*, a gente está aqui no feriado hoje, p*, a gente está todo mundo aqui porque ama essa instituição, porr*".

Uma pá de gente não quer colar porque quer meter a mão em vocês, porr*. A diretoria está sendo filha da put* também porr*, mau planejamento do caralh*, mas está chegando o dinheiro de vocês em dia, era para atrasar o dinheiro de vocês. Era para atrasar, porque a torcida vive da vitória de vocês. Torcedor do Sport durante protesto

Vídeo que circula no WhatsApp mostra o atacante Pablo sendo segurado pela camisa por um dos líderes da organizada do Sport. pic.twitter.com/gqbocTbEDG — Pedro Maranhão (@PedroMaranhao13) July 16, 2025

Polícia se manifesta

De acordo com a Polícia Militar de Pernambuco, o ato de protesto ocorreu de forma "pacífica", sem a necessidade do uso de força ostensiva. A PM afirma que já estava no CT do Sport, de forma "preventiva", antes dos integrantes da organizada.

Último colocado do Brasileirão, o Sport somou até agora apenas 3 pontos em 12 partidas disputadas. O time pernambucano volta a campo no próximo domingo, 20, contra o Botafogo, na Ilha do Retiro.