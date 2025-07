De Bruyne usará a 10 aposentada de Maradona? Entenda o que aconteceu

De Bruyne com a 10 do Napoli - Foto: Reprodução I X

O Napoli está em festa com a chegada de Kevin De Bruyne, mais novo ídolo do clube, e até ele se assustou um pouco com a animação. Ao chegar para o primeiro treino com o elenco na última terça-feira, 14, o belga encontrou um uniforme de número 10 separado para ele, e ficou preocupado com a escolha.

Isso porque, há cinco anos atrás, a camisa 10 foi aposentada quando o ídolo do clube, Maradona, faleceu. Foi com ele que o clube conquistou seus dois primeiros Campeonatos Italianos, além de uma Copa da UEFA.

Por isso, a situação de De Bruyne foi apenas um susto - durante o treino, a numeração pode ser usada, mas continuará sem aparecer em jogos oficiais. Até então, não se sabe qual será o número utilizado por Kevin, vindo do Manchester City após passar dez anos no clube inglês.

Com o Napoli, De Bruyne tem contrato válido por duas temporadas, animando a torcida do clube inglês desde junho, quando foi anunciado pelo italiano.