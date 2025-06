Napoli quebra paradigmas históricos e conquista o Campeonato Italiano

Napoli, tetra-campeão do Campeonato Italiano - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O Napoli fez história nesta sexta-feira, 23, ao vencer o Cagliari, diante do Estádio Diego Armando Maradona lotado, por 2 a 0, e conquistou o Campeonato Italiano. A conquista, sacramentada pelos gols do meio-campista McTominay e do atacante Romelu Lukaku, representa muito mais que um título para sua torcida, seja por questões históricas com o país, ou pela demonstração de força de uma região tão sofrida.

Na última rodada da Série A, o grande troféu estava sendo disputado também pela Inter de Milão, que precisava, além de vencer o Como, torcer para o rival napolitano tropeçar dentro de casa. Com a vitória da 'Azzurri', a equipe do sul da Itália conquistou o título, que foi muito comemorado pela cidade, com direito à festa e show de fogos.

Assista:

Assim ficou Nápoles após o gol do Lukaku.



Sim, o Napoli está ganhando mais uma vez a Serie A Italiana

pic.twitter.com/BeehY71V5Y — Sincerão (@oficialsincerao) May 23, 2025

A conquista coroou o renascimento do Napoli após uma falência nos anos 2000, quando foi comprado pelo cineasta Aurelio De Laurentis, que comanda o clube até os dias atuais. Na temporada 22/23, a equipe italiana deixou para trás três décadas sem títulos e levou o Scudetto.

A cidade de Nápoles é o principal centro urbano do sul do país, que é historicamente dividido entre o norte, com um desenvolvimento socioeconômico e industrial mais forte, e o sul, um região mais esquecida, mais pobre, agrária e menos estruturada.

A divisão gerou consequência para além da superioridade futebolística dos maiores clubes da Itália, que são, de grande maioria, do norte. Existe um forte preconceito das pessoas que são dessa região em relação aos napolitanos, com direito a vários tipos de discriminação.

A trajetória do Napoli tem semelhanças marcantes com a realidade de clubes do Nordeste brasileiro. Assim como Nápoles representa o sul da Itália, que é historicamente marginalizado, os clubes nordestinos enfrentam desafios semelhantes em relação ao eixo Rio-São Paulo-Minas, que concentra os principais investimentos, visibilidade e títulos do futebol brasileiro.



Todos esses ingredientes ajudam a explicar o tamanho da festa que a torcida do Napoli, que movimentou a Europa. Com 82 pontos em 38 jogos, a equipe superou clubes mais estruturados como a Inter de Milão, Juventus e Milan e sacramentou o tetracampeonato do Campeonato Italiano.