Arias treina normalmente e deve reforçar o Bahia em semana decisiva

Santiago Arias, lateral-direito do Bahia - Foto: Divulgação | ECBahia

O Bahia ganhou um novo reforço. Na manhã desta sexta-feira, 23, o lateral-direito Santiago Arias treinou normalmente nas atividades no CT Evaristo de Macedo do Tricolor, que se reapresentou com foco na partida diante do Grêmio, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Sem atuar desde o dia 14 de abril, o colombiano pode ficar à disposição do técnico Rogério Ceni para encarar o clube gaúcho, mas vai retornar, pelo menos, para o jogo contra o Internacional, válido pela última rodada da fase de grupos da Libertadores, de acordo com o setorista Yuri Santana.

Além do retorno do lateral, o treinamento do Esquadrão de Aço marcou a reapresentação do elenco após a goleada por 4 a 0 diante do Paysandu, pela Copa do Brasil, com o time reserva. O jogo contra o Grêmio, marcado para o próximo domingo, 25, às 11h, em Porto Alegre, também deve ser disputado com um time alternativo pelo Bahia.

O motivo é o duelo decisivo da Libertadores, na próxima quarta-feira, 28, às 19h, diante do Internacional, no Beira-Rio. Apesar de contar com o retorno de Arias, o Tricolor terá os desfalques do atacante Ademir, que seguiu na transição física, do volante Rezende, que trabalhou na academia, e de Kanu e Erick, que ficaram na fisioterapia.

Na manhã desta sexta-feira, os jogadores iniciaram as atividades com um trabalho de ativação na academia, sob orientação do preparador físico José Mário Campeiz. Em seguida, foram ao campo 2, onde o técnico Rogério Ceni conduziu um treino focado em posse de bola sob pressão e movimentação em espaço reduzido.

Depois, sem os atletas que jogaram contra o Paysandu, o restante do elenco seguiu para o campo 1, onde Ceni comandou uma atividade tática em campo aberto, promovendo um coletivo com foco no posicionamento. O treino foi finalizado com uma atividade técnica em campo reduzido, e, por fim, alguns jogadores realizaram um trabalho específico de finalizações.

O Bahia embarca neste sábado, 24, para Porto Alegre, onde deve ficar até o jogo contra o Internacional, sem retorno para Salvador.