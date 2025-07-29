Cria e finaliza! Meio-campo do Bahia vive fase artilheira na temporada

Everton Ribeiro, Caio Alexandre e Jean Lucas, meio-campistas do Bahia - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O ano é 2025 e o setor de meio-campo do Bahia continua se destacando em relação ao restante do elenco, inclusive nos gols marcados pelo Tricolor. Mais de 50% dos últimos gols do Esquadrão de Aço foram marcados por meio-campistas, dando um retorno positivo para o núcleo mais reforçado pelo clube baiano nas últimas janelas de transferências.

No último domingo, 27, Jean Lucas balançou as redes duas vezes no triunfo por 3 a 0 sobre o Juventude e ampliou os números da equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni. Além do camisa 6, Caio Alexandre, Michel Araújo e Rodrigo Nestor chegaram a marcar nas últimas partidas e representam onze dos 21 gols feitos nos últimos dez jogos do Bahia.

Jean Lucas e Caio Alexandre comemorando gol marcado pelo Bahia | Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Confira o balanço dos últimos tentos do Tricolor:

Bahia 3 x 0 Juventude (2 gols de Jean Lucas)

3 x 0 Juventude (2 gols de Jean Lucas) Fortaleza 1 x 1 Bahia (1 gol de Rodrigo Nestor)

(1 gol de Rodrigo Nestor) Bahia 2 x 1 Atlético-MG (1 gol de Michel Araújo)

2 x 1 Atlético-MG (1 gol de Michel Araújo) Bahia 2 x 1 Fortaleza (1 gol de Caio Alexandre)

2 x 1 Fortaleza (1 gol de Caio Alexandre) Bragantino 0 x 3 Bahia (1 gol de Michel Araújo)

(1 gol de Michel Araújo) Bahia 3 x 1 Náutico (1 gol de Michel Araújo)

3 x 1 Náutico (1 gol de Michel Araújo) Internacional 2 x 1 Bahia (1 gol de Jean Lucas)

(1 gol de Jean Lucas) Bahia 4 x 0 Paysandu (2 gols de Michel Araújo e Rodrigo Nestor)

4 x 0 Paysandu (2 gols de Michel Araújo e Rodrigo Nestor) Bahia 2 x 1 Vitória (1 gol de Michel Araújo)

Sensação do 1º turno do Campeonato Brasileiro de 2024, o meio-campo foi o setor mais reforçado e a região, dominada por Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauly e Everton Ribeiro, foi, sem dúvidas, um dos principais destaques daquela edição.

Mesmo jogando com apenas três homens no ramo nesta temporada, com Cauly sendo opção no banco de reservas ou reforçando o ataque, a contribuição direta para os gols reforça o protagonismo da faixa central do campo.

Nesta temporada, o coração do time ganhou ainda mais forma com os reforços, fato que promete dar equilíbrio ao desempenho apresentado pela equipe ao longo da competição. Com os dois gols de Jean Lucas contra o Juventude, por exemplo, o atleta chegou ao sexto tento marcado em 2025 e se juntou ao volante Erick aos meio-campistas no top-5 de artilheiros do Bahia no ano.

Erick, meio-campista do Bahia | Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Confira: