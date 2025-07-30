Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

COPA DO BRASIL

Bahia vai vencer o Retrô? Saiba os palpites das IAs

ChatGPT e Meta AI concordaram quanto ao vencedor e placar do jogo desta quarta-feira, 30

Por Marina Branco

30/07/2025 - 11:08 h
O Bahia enfrenta o Retrô pelas oitavas de final da Copa do Brasil
O Bahia enfrenta o Retrô pelas oitavas de final da Copa do Brasil -

Em dia de Bahia e Vitória, o que mais se ouve é a famosa pergunta “e o jogo hoje, vai ser quanto?”. Na ansiedade de prever o resultado antes do final dos noventa minutos, toda opinião é bem-vinda, e ajuda pelo menos um pouco a se preparar para a grande decisão. Os palpites vêm, inclusive, de inteligências artificiais, que fazem sua própria curadoria dos dados disponíveis na internet para “chutar” o resultado das partidas.

Bahia e Retrô se enfrentam pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, vivendo momentos muito opostos na temporada. Se de um lado o Bahia está no G-4 da Série A do Brasileirão, o Retrô ocupa a zona de rebaixamento da terceira divisão, encarando um desafio apertado ao encontrar o Tricolor na Copa do Brasil. A bola rola na Arena Fonte Nova nesta quarta-feira, 30, às 19h30, e as IAs já deram suas opiniões sobre o resultado, discordando no placar.

Leia Também:

Flamengo faz provocação ao Bahia e mais times em anúncio de contratação
Cria e finaliza! Meio-campo do Bahia vive fase artilheira na temporada
Bahia x Retrô: veja onde assistir, prováveis escalações e arbitragem

Para o ChatGPT, vai dar Esquadrão, e por 3 a 0 no placar final. "O Bahia vem de vitória sólida por 3 a 0 sobre o Juventude e promete entrar com uma formação ofensiva mesmo poupando alguns titulares", iniciou.

"O Retrô que vem da Série C não tem mostrado consistência defensiva, e o rendimento recente é muito abaixo do do Bahia. O jogo marca o primeiro embate entre os dois clubes na história da competição, com o Bahia buscando vantagem para a volta em Pernambuco", analisou.

"Três gols marcam superioridade clara sem arriscar placares ainda mais inflados que poderiam custar fisicamente aos jogadores. Modelo de previsão confiável e consenso do favoritismo casa bem com o desempenho recente do Bahia", avaliou.

"Se o Bahia confirmar o favoritismo, leva a vantagem para a partida de volta sem depender de goleadas. Além disso, um placar como esse permite ao técnico Rogério Ceni gerir com tranquilidade o elenco no segundo jogo", completou.

Já para a Meta AI, inteligência artificial do WhatsApp, também dá Bahia, mas por 2 a 0: "O Bahia vem de uma vitória convincente sobre o Juventude por 3 a 0 no Campeonato Brasileiro e está em boa fase, ocupando a quarta colocação na Série A".

"O Retrô, por outro lado, empatou com o Ypiranga e ocupa a 19ª colocação no Brasileirão Série C, o que pode pesar no confronto contra um time mais forte como o Bahia. O Bahia tem um elenco superior e joga em casa, o que pode ser um fator importante para conquistar a vitória", continuou.

"O técnico Rogério Ceni deve escalar um time forte, com jogadores como Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro, enquanto o Retrô terá que trabalhar duro para conter o Bahia", finalizou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia

Participe também dos nossos canais no WhatsApp, Instagram, X (antigo Twitter), YouTube e nosso grupo no WhasApp.

Canal do Instagram X Grupo de Notícias Youtube Canal A Tarde Google News

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

copa do brasil EC Bahia RetRô

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O Bahia enfrenta o Retrô pelas oitavas de final da Copa do Brasil
Play

Ex-jogador do Santos dá voadora em suposto ladrão; assista vídeo

O Bahia enfrenta o Retrô pelas oitavas de final da Copa do Brasil
Play

Bahia se solidariza após acidente com ônibus de torcedores a caminho de jogo

O Bahia enfrenta o Retrô pelas oitavas de final da Copa do Brasil
Play

VÍDEO: ônibus da Bamor capota na estrada a caminho do Recife

O Bahia enfrenta o Retrô pelas oitavas de final da Copa do Brasil
Play

R$ 2,5 milhões depois: veja o que o Vitória decidiu fazer com ex-Cruzeiro

x