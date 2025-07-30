Bahia vai vencer o Retrô? Saiba os palpites das IAs

O Bahia enfrenta o Retrô pelas oitavas de final da Copa do Brasil - Foto: Rafael Rodrigues I EC Bahia

Em dia de Bahia e Vitória, o que mais se ouve é a famosa pergunta “e o jogo hoje, vai ser quanto?”. Na ansiedade de prever o resultado antes do final dos noventa minutos, toda opinião é bem-vinda, e ajuda pelo menos um pouco a se preparar para a grande decisão. Os palpites vêm, inclusive, de inteligências artificiais, que fazem sua própria curadoria dos dados disponíveis na internet para “chutar” o resultado das partidas.

Bahia e Retrô se enfrentam pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, vivendo momentos muito opostos na temporada. Se de um lado o Bahia está no G-4 da Série A do Brasileirão, o Retrô ocupa a zona de rebaixamento da terceira divisão, encarando um desafio apertado ao encontrar o Tricolor na Copa do Brasil. A bola rola na Arena Fonte Nova nesta quarta-feira, 30, às 19h30, e as IAs já deram suas opiniões sobre o resultado, discordando no placar.

Para o ChatGPT, vai dar Esquadrão, e por 3 a 0 no placar final. "O Bahia vem de vitória sólida por 3 a 0 sobre o Juventude e promete entrar com uma formação ofensiva mesmo poupando alguns titulares", iniciou.

"O Retrô que vem da Série C não tem mostrado consistência defensiva, e o rendimento recente é muito abaixo do do Bahia. O jogo marca o primeiro embate entre os dois clubes na história da competição, com o Bahia buscando vantagem para a volta em Pernambuco", analisou.

"Três gols marcam superioridade clara sem arriscar placares ainda mais inflados que poderiam custar fisicamente aos jogadores. Modelo de previsão confiável e consenso do favoritismo casa bem com o desempenho recente do Bahia", avaliou.

"Se o Bahia confirmar o favoritismo, leva a vantagem para a partida de volta sem depender de goleadas. Além disso, um placar como esse permite ao técnico Rogério Ceni gerir com tranquilidade o elenco no segundo jogo", completou.

Já para a Meta AI, inteligência artificial do WhatsApp, também dá Bahia, mas por 2 a 0: "O Bahia vem de uma vitória convincente sobre o Juventude por 3 a 0 no Campeonato Brasileiro e está em boa fase, ocupando a quarta colocação na Série A".

"O Retrô, por outro lado, empatou com o Ypiranga e ocupa a 19ª colocação no Brasileirão Série C, o que pode pesar no confronto contra um time mais forte como o Bahia. O Bahia tem um elenco superior e joga em casa, o que pode ser um fator importante para conquistar a vitória", continuou.

"O técnico Rogério Ceni deve escalar um time forte, com jogadores como Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro, enquanto o Retrô terá que trabalhar duro para conter o Bahia", finalizou.