COPA DO BRASIL
Bahia x Retrô: veja onde assistir, prováveis escalações e arbitragem
Os times se enfrentam nesta quarta-feira, 30, às 19h30, pelas oitavas de final da Copa do Brasil
Por Marina Branco
Sem pensar no Brasileirão por um momento, o Bahia volta todas as atenções para a Copa do Brasil, conhecendo um adversário inédito nesta quarta-feira, 30 - o Retrô, de Pernambuco. Pela ida das oitavas de final do torneio, o Tricolor joga em casa, na Fonte Nova, com a bola rolando às 19h30. Os dois clubes nunca se enfrentaram, e receberão logo de cara dois confrontos - nesta quarta e na próxima terça-feira, 6, na Arena Pernambuco.
A fase é boa - no final de semana passado, um 3 a 0 contra o Juventude colocou o Esquadrão de Aço no G-4 do Campeonato Brasileiro, mesmo com dois jogos a menos do que outros clubes. Na Copa do Brasil, a mesma tranquilidade acompanhou o Bahia na fase de grupos, que terminou com um 5 a 0 agregado em cima do Paysandu.
Para o Retrô, tudo tem sido muito mais complicado, com o time na 17ª posição da Série C. Enquanto o Bahia conquistou 28 pontos na primeira divisão, o Retrô conseguiu somente 13 na terceira, ocupando a zona de rebaixamento. A vaga na Copa do Brasil veio em cima do Fortaleza, vencendo nos pênaltis por 4 a 1.
Transmissão
A partida será transmitida no streaming pelo Prime Video.
Prováveis escalações
Uma mudança inusitada e alguns retornos marcam a provável escalação do Bahia contra o Retrô. Mingo volta na zaga e Gilberto volta na lateral, enquanto Ronaldo segue no gol após assumir a vaga de Marcos Felipe no último jogo em meio a uma fase ruim do goleiro comumente titular.
Apesar disso, muitos jogadores devem acabar sendo poupados, pelo calendário apertado, pela prioridade ao Brasileirão e, talvez, pelo adversário. O Retrô, por outro lado, deve ir com força total, com o desfalque de Rayan Ribeiro, zagueiro suspenso por terceiro amarelo.
Bahia: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Iago Borduchi; Jean Lucas, Caio Alexandre e Éverton Ribeiro; Erick Pulga, Ademir e William José. Técnico: Rogério Ceni.
Retrô: Fabian Volpi; Gledson, Robson, Rayne e João Lucas; Fabinho e Richard Franco; Mike, Rodolfo e Vágner Love; Tales da Silva. Técnico: Itamar Schulle.
Arbitragem
- Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)
- Assistente 1: Alex Ang Ribeiro (SP)
- Assistente 2: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)
- Quarto árbitro: Leo Simao Holanda (CE)
- VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)
