Bahia x Retrô: veja onde assistir, prováveis escalações e arbitragem

Bahia e Retrô nunca se enfrentaram na história - Foto: Rafael Rodrigues I EC Bahia

Sem pensar no Brasileirão por um momento, o Bahia volta todas as atenções para a Copa do Brasil, conhecendo um adversário inédito nesta quarta-feira, 30 - o Retrô, de Pernambuco. Pela ida das oitavas de final do torneio, o Tricolor joga em casa, na Fonte Nova, com a bola rolando às 19h30. Os dois clubes nunca se enfrentaram, e receberão logo de cara dois confrontos - nesta quarta e na próxima terça-feira, 6, na Arena Pernambuco.

A fase é boa - no final de semana passado, um 3 a 0 contra o Juventude colocou o Esquadrão de Aço no G-4 do Campeonato Brasileiro, mesmo com dois jogos a menos do que outros clubes. Na Copa do Brasil, a mesma tranquilidade acompanhou o Bahia na fase de grupos, que terminou com um 5 a 0 agregado em cima do Paysandu.

Para o Retrô, tudo tem sido muito mais complicado, com o time na 17ª posição da Série C. Enquanto o Bahia conquistou 28 pontos na primeira divisão, o Retrô conseguiu somente 13 na terceira, ocupando a zona de rebaixamento. A vaga na Copa do Brasil veio em cima do Fortaleza, vencendo nos pênaltis por 4 a 1.

Transmissão

A partida será transmitida no streaming pelo Prime Video.

Prováveis escalações

Uma mudança inusitada e alguns retornos marcam a provável escalação do Bahia contra o Retrô. Mingo volta na zaga e Gilberto volta na lateral, enquanto Ronaldo segue no gol após assumir a vaga de Marcos Felipe no último jogo em meio a uma fase ruim do goleiro comumente titular.

Apesar disso, muitos jogadores devem acabar sendo poupados, pelo calendário apertado, pela prioridade ao Brasileirão e, talvez, pelo adversário. O Retrô, por outro lado, deve ir com força total, com o desfalque de Rayan Ribeiro, zagueiro suspenso por terceiro amarelo.

Bahia: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Iago Borduchi; Jean Lucas, Caio Alexandre e Éverton Ribeiro; Erick Pulga, Ademir e William José. Técnico: Rogério Ceni.

Retrô: Fabian Volpi; Gledson, Robson, Rayne e João Lucas; Fabinho e Richard Franco; Mike, Rodolfo e Vágner Love; Tales da Silva. Técnico: Itamar Schulle.

Arbitragem