TREINOU NORMALMENTE!
Bahia deve ter retorno de titular para pegar o Retrô na Copa do Brasil
Tricolor encerrou a preparação para encarar o clube pernambucano
Por Redação
O Bahia terá o retorno do meia Cauly contra o Retrô, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Desfalque por gripe na vitória por 3 a 0 sobre o Juventude, o camisa 8 treinou normalmente nas atividades desta terça-feira, 29, e deve ficar à disposição do técnico Rogério Ceni.
A partida está marcada para esta quarta-feira, 30, às 19h30, na Arena Fonte Nova, já que o confronto será decidido em Recife, na partida de volta, no dia 6 de agosto, uma quarta-feira, no mesmo horário.
Leia Também:
Além de Cauly, outros dois jogadores estão perto de ficarem disponíveis para defender o Bahia. O volante Rezende e o atacante Tiago participaram de uma parte dos treinos com bola e, apesar de serem prováveis desfalques do duelo contra o clube pernambucano, devem retornar à lista de relacionados para as próximas partidas.
Em tratamento de suas respectivas lesões, os zagueiros Fredi e Kanu, além do meio-campista Erick seguiram em tratamento de suas respectivas lesões. Vale mencionar que o treinamento desta tarde no CT Evaristo de Macedo foi o único antes de encarar o Retrô.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia
Participe também dos nossos canais no WhatsApp, Instagram, X (antigo Twitter), YouTube e nosso grupo no WhasApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes