Desejo antigo do Bahia é apresentado no Grêmio: "Trago experiência"

Carlos Vinicius, ex-Fulham, é o novo reforço do Grêmio para a Série A. O atacante de 30 anos foi alvo do Bahia e fará sua estreia no Brasileirão. - Foto: ANGELO PIERETTI/GRÊMIO FBPA

O atacante Carlos Vinicius, de 30 anos, foi oficialmente apresentado como novo reforço do Grêmio nesta segunda-feira, 28. Livre no mercado desde que deixou o Fulham, da Inglaterra, em junho, o centroavante chega ao Tricolor gaúcho para disputar pela primeira vez a Série A do Campeonato Brasileiro.

Em sua primeira entrevista como jogador gremista, Carlos destacou o ineditismo da experiência no futebol nacional, apesar da bagagem adquirida na Europa. “Eu citei isso até na entrevista ao clube, que no fundo a gente tem uma experiência do futebol europeu e andamos aí por grandes clubes e grandes ligas, mas eu nunca joguei o Campeonato Brasileiro de Série A. Então, ao mesmo tempo que eu trago essa experiência, eu também vou adquirir muito no campeonato”, afirmou.

O nome do atacante já vinha sendo especulado no futebol brasileiro há algum tempo. Carlos Vinicius chegou a ser alvo do Bahia em duas janelas de transferências, mas acabou acertando com o Grêmio.

Formado nas categorias de base de Santos e Palmeiras, o jogador teve passagens ainda por Caldense e Grêmio Anápolis antes de se transferir para o exterior, onde construiu grande parte da carreira. Agora, ele retorna ao país com a expectativa de reforçar o ataque gremista na sequência da temporada.