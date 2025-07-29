Melou? Saiba desfecho da negociação do Vitória por lateral chileno

Matías Sepúlveda ficou distante do Vitória - Foto: Reprodução/Instagram

O Vitória segue no mercado por um lateral-esquerdo. Isso acontece após a negociação pelo chileno Matías Sepúlveda, principal alvo e que esteve próximo de ser contratado, não avançar mais. As informações foram publicadas pelo Arena Rubro-Negra e Canal do Dinâmico, confirmadas pelo Portal A TARDE.

Após a repercussão sobre a venda de Sepúlveda no meio da imprensa e torcida chilena, um dirigente da Universidad de Chile gerou um impasse na negociação. O Vitória não confirma oficialmente, mas as negociações são dadas como encerradas.

A diretoria rubro-negra negociava a compra de 80% dos direitos econômicos de Sepúlveda por 800 mil dólares, jogador considerado como destaque da equipe chilena. No momento, o Vitória conta apenas com Maykon Jesus para a posição.

Substituto de Sepúlveda estava engatilhado

A negociação entre Vitória e Universidad havia avançado ao ponto do clube chileno engatilhar um substituto para Matías Sepúlveda. Esteban Matus, de 23 anos, seria contratado pela La U junto ao Audax Italiano, mas o negócio também não foi para frente após a permanência do defensor de 26 anos.

O presidente do Audax, Gonzalo Cilley, criticou a postura da Universidad de Chile ao desistir de Matus. "Faltaram com o respeito ao clube e ao jogador pelo péssimo manejo da situação. Em nenhum momento disseram que isso dependia da saída de Sepúlveda. Esse não é um problema do Audax. E foi isso que eu disse a eles. Ele permanece conosco, já voltou a treinar", lamentou o dirigente.

Ainda em busca de um jogador para a lateral-esquerda, o Vitória volta a campo às 19h30 do próximo domingo, 3, contra o Palmeiras. A partida será realizada no Barradão, válida pela 18ª rodada do Brasileirão.