Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VEM OU NÃO?

Melou? Saiba desfecho da negociação do Vitória por lateral chileno

Defensor de 26 anos esteve muito próximo de ser anunciado pelo Rubro-Negro

Por João Grassi

29/07/2025 - 12:30 h
Matías Sepúlveda ficou distante do Vitória
Matías Sepúlveda ficou distante do Vitória -

O Vitória segue no mercado por um lateral-esquerdo. Isso acontece após a negociação pelo chileno Matías Sepúlveda, principal alvo e que esteve próximo de ser contratado, não avançar mais. As informações foram publicadas pelo Arena Rubro-Negra e Canal do Dinâmico, confirmadas pelo Portal A TARDE.

Após a repercussão sobre a venda de Sepúlveda no meio da imprensa e torcida chilena, um dirigente da Universidad de Chile gerou um impasse na negociação. O Vitória não confirma oficialmente, mas as negociações são dadas como encerradas.

A diretoria rubro-negra negociava a compra de 80% dos direitos econômicos de Sepúlveda por 800 mil dólares, jogador considerado como destaque da equipe chilena. No momento, o Vitória conta apenas com Maykon Jesus para a posição.

Leia Também:

Negociação do Vitória por lateral de time chileno sofre reviravolta
Vitória contrata lateral de time da Libertadores por valor milionário
Mais um estrangeiro? Vitória tenta contratação de lateral chileno

Substituto de Sepúlveda estava engatilhado

A negociação entre Vitória e Universidad havia avançado ao ponto do clube chileno engatilhar um substituto para Matías Sepúlveda. Esteban Matus, de 23 anos, seria contratado pela La U junto ao Audax Italiano, mas o negócio também não foi para frente após a permanência do defensor de 26 anos.

O presidente do Audax, Gonzalo Cilley, criticou a postura da Universidad de Chile ao desistir de Matus. "Faltaram com o respeito ao clube e ao jogador pelo péssimo manejo da situação. Em nenhum momento disseram que isso dependia da saída de Sepúlveda. Esse não é um problema do Audax. E foi isso que eu disse a eles. Ele permanece conosco, já voltou a treinar", lamentou o dirigente.

Ainda em busca de um jogador para a lateral-esquerda, o Vitória volta a campo às 19h30 do próximo domingo, 3, contra o Palmeiras. A partida será realizada no Barradão, válida pela 18ª rodada do Brasileirão.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ec vitória Matías Sepúlveda

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Matías Sepúlveda ficou distante do Vitória
Play

Ex-jogador do Santos dá voadora em suposto ladrão; assista vídeo

Matías Sepúlveda ficou distante do Vitória
Play

Bahia se solidariza após acidente com ônibus de torcedores a caminho de jogo

Matías Sepúlveda ficou distante do Vitória
Play

VÍDEO: ônibus da Bamor capota na estrada a caminho do Recife

Matías Sepúlveda ficou distante do Vitória
Play

R$ 2,5 milhões depois: veja o que o Vitória decidiu fazer com ex-Cruzeiro

x