AO TRAMPO!
Com Daniel Jr, Vitória inicia preparação para pegar o Palmeiras
Elenco rubro-negro voltou a trabalhar na Toca do Leão após um dia de folga
Por Marcello Góis
Após um dia de descanso, o elenco do Vitória se reapresentou na Toca do Leão e deu início a preparação para o importante compromisso diante do Palmeiras, marcado para este domingo, 2, às 19h30, no Barradão, válido pela 18ª rodada do Brasileirão.
A atividade, comandada pelo técnico Fábio Carille e sua comissão na manhã desta terça-feira, 29, foi marcada por intensidade, foco na parte técnica e o retorno gradual do meia-atacante Daniel Jr que foi integrado ao elenco principal.
O jogador participou do aquecimento com o grupo e na sequência seguiu aprimorando a parte física em separado a beira do campo 1 do CT Manoel Pontes Tanajura. Ele aguarda definição sobre sua permanência e pode ser reemprestado.
A programação foi dividida em quatro partes. Na primeira, os jogadores participaram de um aquecimento voltado para exercícios de agilidade e velocidade. Na segunda etapa, o foco foi a troca de passes em alta intensidade. O objetivo era aprimorar a precisão, a velocidade na tomada de decisão e a progressão com a bola, ajustando aspectos cruciais.
Por fim, trabalhos de finalização, cruzamentos e enfrentamentos. Os atacantes Carlinhos, Aitor Cantalapiedra, Renato Kayzer e Renzo López aprimoraram finalizações a gol sendo orientados por Carille. O restante do elenco seguiu reforçando a parte física, com o preparador César Mendes.
O grupo rubro-negro baiano volta a labuta na manhã desta quarta-feira, 30, na Toca. Há três jogos sem perder, o Colossal ocupa a 15ª colocação da Série A, com 17 pontos somados em 17 rodadas realizadas.
Início de semana intenso! Preparação a todo vapor! 🔴⚫️🦁— EC Vitória (@ECVitoria) July 29, 2025
📸: Victor Ferreira | EC Vitória #PegaLeão #PorNossaHistória #Brasileirão2025 #JogaremosJuntos pic.twitter.com/LXLQI32rrE
