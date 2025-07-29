Com Daniel Jr, Vitória inicia preparação para pegar o Palmeiras

Jogadores do Vitória retornam as atividades na Toca do Leão mirando o Palmeiras - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Após um dia de descanso, o elenco do Vitória se reapresentou na Toca do Leão e deu início a preparação para o importante compromisso diante do Palmeiras, marcado para este domingo, 2, às 19h30, no Barradão, válido pela 18ª rodada do Brasileirão.

A atividade, comandada pelo técnico Fábio Carille e sua comissão na manhã desta terça-feira, 29, foi marcada por intensidade, foco na parte técnica e o retorno gradual do meia-atacante Daniel Jr que foi integrado ao elenco principal.

O jogador participou do aquecimento com o grupo e na sequência seguiu aprimorando a parte física em separado a beira do campo 1 do CT Manoel Pontes Tanajura. Ele aguarda definição sobre sua permanência e pode ser reemprestado.

A programação foi dividida em quatro partes. Na primeira, os jogadores participaram de um aquecimento voltado para exercícios de agilidade e velocidade. Na segunda etapa, o foco foi a troca de passes em alta intensidade. O objetivo era aprimorar a precisão, a velocidade na tomada de decisão e a progressão com a bola, ajustando aspectos cruciais.

Por fim, trabalhos de finalização, cruzamentos e enfrentamentos. Os atacantes Carlinhos, Aitor Cantalapiedra, Renato Kayzer e Renzo López aprimoraram finalizações a gol sendo orientados por Carille. O restante do elenco seguiu reforçando a parte física, com o preparador César Mendes.

O grupo rubro-negro baiano volta a labuta na manhã desta quarta-feira, 30, na Toca. Há três jogos sem perder, o Colossal ocupa a 15ª colocação da Série A, com 17 pontos somados em 17 rodadas realizadas.