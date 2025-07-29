R$ 2,5 milhões depois: veja o que o Vitória decidiu fazer com ex-Cruzeiro

Daniel Jr em ação com a camisa do Vitória em 2024 - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O meia Daniel Jr. voltou a treinar no Vitória após o encerramento de seus últimos vínculos por empréstimo, mas ainda não tem futuro definido. O jogador, que esteve recentemente cedido ao América-MG e à Portuguesa, vem trabalhando em separado do elenco principal enquanto aguarda uma definição sobre seu destino.

Daniel se reapresentou na manhã desta terça-feira, 29, e participou do aquecimento no campo 1 do CT Manoel Pontes Tanajura com o elenco principal do rubro-negro baiano. Logo depois, aprimorou a parte física trabalhando em separado do grupo. Antes, realizou atividades aeróbicas na academia do clube.



De acordo com o presidente Fábio Mota, o jogador recebeu uma proposta de empréstimo chegou a ser discutida, mas as negociações não avançaram. A direção do clube busca novas possibilidades de empréstimo, entendendo que o meia ainda precisa de sequência para evoluir.

Vindo do Cruzeiro

Daniel Jr. foi contratado pelo rubro-negro baiano junto ao Cruzeiro, quando adquiriu 50% dos direitos ecomômicos que pertenciam ao próprio clube mineiro, pelo valor de R$ 2,5 milhões na época. O detentor da outra metade é o Palmeiras, clube formador do atleta.

Após as passagens por Palmeiras e Cruzeiro, Daniel foi emprestado ao Akhmat Grozny, da Rússia, antes de chegar a Toca do Leão. O jogador de 23 anos tem vínculo com o Vitória válido até o fim da temporada 2026.



Daniel Jr atuou em apenas 12 oportunidades com a camisa vermelha e preta, sendo duas delas na condição de titular, com três gols marcados.

O elenco do Leão da Barra se prepara mirando o compromisso diante do Palmeiras, marcado para este domingo, 2, às 19h30, no Barradão, válido pela 18ª do Brasileirão.