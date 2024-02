Daniel Júnior realiza exames no Barradão para assinar com o Vitória | A TARDE

A novela Daniel Júnior enfim acabou e o final feliz foi do Vitória. O meia de 21 anos está no Barradão, onde realiza exames e vai assinar contrato de dois anos. O Rubro-Negro adquiriu 50% do passe do jogador que pertencia ao Cruzeiro. A outra metade pertence ao Palmeiras, clube onde o jogador foi formado.

Nas últimas semanas, o meia viveu uma indefinição sobre seu futuro. No dia 14 de janeiro, o Vitória chegou a anunciar que o jogador desembarcaria em Salvador, mas voltou atrás por que o Cruzeiro não assinou o contrato.

Em paralelo ao negócio com o Leão, o Cruzeiro também negociava com o Coritiba, que tentou a contratação do jogador por empréstimo. Mineiros e paranaenses chegaram a trocar documentação, mas não houve assinatura por parte do jogador, que escolheu jogar no Vitória, de acordo com o presidente Fábio Mota.

Revelado na base do Cruzeiro, Daniel Júnior fez sua estreia profissional em 2022, quando atuou em 38 jogos, marcou quatro gols e deu quatro assistências. No ano seguinte, foi emprestado para o Akhmat Grozny, da Rússia.