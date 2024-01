Sem acordo com o Cruzeiro, Vitória desmarca chegada de Daniel Junior | A TARDE

O meia Daniel Junior, que pertence ao Cruzeiro, vive uma indefinição sobre o time em que vai atuar na temporada 2024. Neste domingo, 14, por meio de sua assessoria, o Vitória anunciou que o jogador desembarcaria em Salvador nesta segunda-feira, 15, e o presidente Fábio Mota confirmou que o jogador chegaria para se apresentar ao Leão.

No início da tarde desta segunda, no entanto, o diretor de futebol do Vitória, Ítalo Rodrigues, afirmou ao Portal A TARDE que havia uma passagem reservada para o jogador, mas o acordo com o Cruzeiro não foi assinado e o embarque foi cancelado.

“Havia uma passagem reservada para o Daniel Junior na expectativa da resolução do tema. Como as partes não chegaram a um acordo, o atleta não irá embarcar. Esperamos o quanto antes, de forma muito respeitosa a todas as partes, chegarmos a um acordo, para sim ou para não”, disse o dirigente rubro-negro.

Revelado na base do Cruzeiro, Daniel Jr fez sua estreia profissional em 2022, quando atuou em 38 jogos, marcou quatro gols e deu quatro assistências. No ano seguinte, foi emprestado para o Akhmat Grozny, da Rússia.