Após imbróglio, Fábio Mota confirma acerto do Vitória com Daniel Jr | A TARDE

O presidente Fábio Mota confirmou o acerto do Vitória com o jogador Daniel Jr, que estava no Cruzeiro. O meio-campista chega ao clube baiano, que adquiriu 50% do passe em definitivo e com contrato de dois anos.

Em conversa com o Portal A TARDE, o mandatário rubro-negro disse que o Vitória aceitou o valor pedido pelo clube mineiro para a aquisição do atleta de 21 anos. Agora, resta apenas o time mineiro mandar o contrato para Leão assinar.

A passagem de Daniel Júnior para Salvador, inclusive, já está comprada. O meia está com desembarque em solo baiano previsto para a tarde desta segunda-feira, às 16h50.

Revelado na base do Cruzeiro, Daniel Jr fez sua estreia profissional em 2022, quando atuou em 38 jogos, marcou quatro gols e deu quatro assistências. No ano seguinte, foi emprestado para o Akhmat Grozny, da Rússia.