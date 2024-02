Reforço do Vitória, Daniel Jr é regularizado e pode estrear | A TARDE

O meia-atacante Daniel júnior, do Vitória, foi oficialmente liberado para estrear vestindo a camisa do Leão. Nesta sexta-feira, 9, seu nome foi incluído no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Aos 21 anos, o jogador tem passagem pelo Cruzeiro onde foi revelado e fez a sua estreia profissional, em 2022, quando atuou em 38 jogos, marcou quatro gols e deu quatro assistências. No ano seguinte, foi emprestado para o Akhmat Grozny, da Rússia.

O próximo confronto da equipe rubro- negra será neste sábado, 10, pela 2ª rodada da Copa do Nordeste. O adversário da vez será o ABC, do Rio Grande do Norte, no Barradão, com pontapé inicial previsto para às 19h.