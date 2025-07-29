Grêmio x Fortaleza: onde assistir o confronto direto contra o Z-4

Arena do Grêmio será o palco de Gremio e Fortaleza pelo Brasileirão - Foto: Divulgação

Grêmio e Fortaleza se enfrentam nesta terça-feira, 29, logo mais às 20h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, em jogo atrasado válido 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida interessa diretamente ao Vitória, que luta para escapar da zona de rebaixamento e que tem 17 jogos realizados. Os adversários tem jogos a menos.

O confronto tem peso extra na luta contra o rebaixamento. O Grêmio ocupa a 14ª colocação, com 20 pontos em 15 jogos, apenas dois a mais que o Santos, que abre a zona de rebaixamento. Já o Fortaleza, rival direto do Leão da Barra na disputa por uma vaga fora do Z-4, aparece em 18º lugar, com apenas 14 pontos.

Há dois jogos sem perder, o Leão do Pici busca engatar uma sequência positiva após vencer o Red Bull Bragantino na última rodada por 3 a 1. O Grêmio, por sua vez, não vence desde o dia 1º de junho e tenta reencontrar o caminho das vitórias para afastar a pressão.

Vale salientar que em caso de resultado positivo para o Tricolor do Pici, o Leão da Barra perderia uma posição na tabela pelo critério de número de vitórias. O time cearense iria a quatro triunfos.

Onde assistir Grêmio x Fortaleza:

Premiere (pay-per-view) e Globoplay (streaming)

Horário:

20h30 (de Brasília)

Local:

Arena do Grêmio, em Porto Alegre

Prováveis escalações:

Grêmio: Tiago Volpi; Igor Serrote, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Villasanti e Edenílson; Olivera, Pavón e Braithwaite. Técnico: Mano Menezes.

Fortaleza: Vinicius; Tinga, Gastón, Kuscevic e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Pochettino; Marinho, Lucero e Herrera. Técnico: Renato Paiva.