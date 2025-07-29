Titular no gol do Bahia, Ronaldo comenta relação com Marcos Felipe

Ronaldo voltou a ser o titular no gol do Bahia - Foto: Rafael Rodrigues/ E.C Bahia

Titular no triunfo do último domingo, 27, diante do Juventude, o goleiro Ronaldo ganhou novamente a posição de titular no Bahia em meio a instabilidade de Marcos Felipe. Na entrevista coletiva desta terça-feira, 29, no CT Evaristo de Macedo, o atleta garantiu ter uma boa relação com seu colega de posição.

"Não acompanho muito essas questões extracampo. Sei que Marcos Felipe é um cara que tem história no clube, que me respeita bastante. A gente tem relação muito boa. Ele tem maturidade muito boa para diluir essas questões de críticas ou não. Mas eu me sinto muito bem no dia a dia com ele e os outros goleiros", iniciou Ronaldo.

Apesar da nova chance dada à Ronaldo, não é novidade que o Esquadrão de Aço tenta a contratação de outro goleiro para assumir a vaga no time de Rogério Ceni. Questionado sobre o assunto, o arqueiro de 28 anos descartou qualquer incômodo.

"Me preparo bastante no dia a dia para poder render no mais alto nível possível. Essa questão de contratação não cabe a mim, não interfere no meu dia a dia. É focar primeiro em mim e deixar essas coisas que fogem do meu controle para as outras pessoas", comentou o goleiro.

Sobre a partida contra o Retrô, próximo compromisso do Bahia, Ronaldo falou em "entrar como se fosse uma final". "A gente vê exemplos no futebol nacional, internacional, como foi no Mundial. Equipes teoricamente inferiores fazendo jogos difíceis e dificultando o time teoricamente superior. O principal é entrar focado, sabendo que o Retrô não chegou até as oitavas de final à toa, já eliminou times da Série A", opinou.

Ronaldo durante coletiva nesta terça-feira, 29 | Foto: Rafael Rodrigues/ E.C Bahia

Próximo compromisso

Com Ronaldo como provável titular, o Bahia enfrenta o Retrô às 19h30 desta quarta, 30, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. Será o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.